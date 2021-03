"La apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación correspondientes al año en curso se realizará el día 1 de marzo próximo (por hoy) a las 12 horas", dice el artículo 1 de la norma, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Según se informó, el Presidente y miembros de su Gabinete, así como los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, serán los únicos funcionarios ajenos al Poder Legislativo que estarán presentes en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados durante la asamblea de apertura del 139 período de sesiones. Así lo resolvieron las autoridades del Parlamento, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La apertura del nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso se realizará en el marco de la pandemia, por lo que se hará necesario, según se indicó, "dar estricto cumplimiento a todas las medidas sanitarias que garanticen el cuidado de la salud de todas las personas que participen, debiendo asegurarse también el normal desenvolvimiento de la actividad legislativa". Por ello, se decidió llevar a cabo la Asamblea Legislativa sin invitados. Los únicos ajenos a la actividad parlamentaria serán el Presidente de la Nación, su Gabinete de Ministros y miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Los mandatarios provinciales podrán seguir el discurso en forma remota y estarán presentes a través de las pantallas dispuestas en el recinto de la Cámara de Diputados. No obstante, la sesión de Asamblea se llevará a cabo bajo la modalidad mixta presencial y remota, por lo que se prevé la presencia de Fernández de Kirchner y de Massa, así como de las autoridades de ambas Cámaras y una cantidad limitada de legisladores. El resto participará a través de la plataforma Webex, de la misma manera en que se realizaron las sesiones remotas durante el 2020.

La prensa estará presente, pero se restringirá su acceso."Dado el reducido espacio con el que se cuenta, y la necesidad de garantizar que en el mismo pueda respetarse el distanciamiento social, las acreditaciones serán acotadas y se dará prioridad a los medios parlamentarios con acreditación permanente, a los canales de televisión con transmisión en vivo y a las agencias nacionales e internacionales", señala el documento. Asimismo, la cobertura audiovisual y fotográfica estará a cargo de los equipos de comunicación del Congreso de la Nación en forma exclusiva. Los periodistas sólo podrán permanecer en el salón de Pasos Perdidos; el salón Delia Parodi y el palco de prensa del recinto de Diputados.

Se prevé una escenografía sobria a la que asistirán de forma presencial -según los cálculos de los organizadores- unos 50 integrantes del gabinete y unos 90 legisladores nacionales.

Quienes entren al recinto deberán hisoparse unas 48 horas antes, se hayan vacunado, o no. Por eso, por la Casa Rosada desfilaron algunos ministros para someterse al test y lograr su acceso preferencial al acto. Carla Vizzotti (Salud), Felipe Solá (Cancillería), Marcela Losardo (Justicia), Claudio Moroni (Trabajo), Jorge Ferraresi (Hábitat y Vivienda), Tristán Bauer (Cultura) y Elizabeth Gómez Alcorta (Diversidad, Mujeres y Géneros) pasaron por el Salón de los Pueblos Originarios para hacerse el PCR.

Según el Decreto 120/2021, que lleva la firma de Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ceremonia se transmitirá por cadena nacional. En las afueras del Congreso, en tanto, se preveía una manifestación en apoyo al presidente, pero el propio Fernández pidió a los militantes que no asistieran y pidió que siguieran la ceremonia de manera remota. "La pandemia aún nos ataca. Nosotros cuidemos al prójimo aunque otros no lo hagan", señaló el mandatario. en el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias, que comenzará al mediodía, el Presidente debe brindar un informe sobre el estado general del país y anunciar las iniciativas y objetivos del Gobierno para el resto del año. Durante su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de 2020, Fernández anunció una serie de proyectos, como la legalización del aborto y la reforma judicial.

La pandemia provocó que el mandatario entregue el discurso casi en soledad.

Rodríguez Larreta estará aislado

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió permanecer aislado durante los próximos diez días a raíz de su sorpresivo viaje a Brasil, por lo que hoy inaugurará el período de sesiones ordinarias desde su domicilio, por videoconferencia, y no concurrirá a la Legislatura. Así lo informaron a Télam fuentes del Gobierno porteño que indicaron que la determinación responde a la voluntad del mandatario de realizar una cuarentena "como deben hacer todos los argentinos que regresan al país", por lo cual declinó de encabezar el acto en la Legislatura de la Ciudad. "Antes de viajar se consultó con especialistas respecto de la cuarentena que se debía o no hacer al regreso de algún viaje al exterior. Como Horacio ya había sido diagnosticado positivo de coronavirus hace menos de 60 días, y como el 28 de febrero se vencían los términos del Decisión Administrativa nacional, se interpretó que al regreso de su viaje no debía hacer cuarentena", señalaron los voceros porteños. Y agregaron que "en el día de hoy (domingo 28 de febrero) el Poder Ejecutivo Nacional publica en el Boletín Oficial una prórroga por 12 días de la Decisión Administrativa. A pesar de la interpretación de no tener que realizar cuarentena, que surge para aquellos que hayan cursado la Covid dentro de los 90 días pasados, como dice el punto 2.2 del Anexo 1 de la Decisión Administrativa nacional, Horacio considera que es prudente cumplir de manera más restrictiva la norma". "Por todo ello decidió permanecer aislado los próximos diez días, como deben hacer todos los argentinos que regresan al país. Dada esta medida, el inicio de sesiones será desde su domicilio de forma virtual", informaron respecto de la ceremonia inaugural que está prevista para hoy a las 8.30 y que coincidirá con una protesta alrededor de la Legislatura.