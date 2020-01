El presidente Alberto Fernández reiteró hoy que su gestión "revisará" en "marzo o abril" el ingreso de las jubilaciones, al advertir que la intención es "recomponer" el sistema previsional con una "tasa de actualización que sea acorde con la realidad económica del Estado argentino".

En declaraciones al canal C5N, el mandatario indicó que el objetivo para trazar el nuevo esquema jubilatorio es "acercarse a la fórmula previa" al gobierno de Mauricio Macri, y que consistía en "combinar salarios e ingresos públicos".

También aseguró que el Gobierno "va por el buen camino", al hacer un balance del mes de gestión desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo.

"Logramos contar con los instrumentos y las herramientas necesarias para hacer frente a los tiempos que vienen", destacó sobre las medidas que tomó entre las que se destacan la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

En un extenso mano a mano con C5N, reconoció que hay una "inercia inflacionaria" heredada de la gestión de Mauricio Macri que "va a dejar secuelas este año por una cuestión de arrastre".

Fernández sostuvo que "si la palabra 'ajuste' quiere decir poner orden en las cuentas públicas, nosotros queremos poner orden en las cuentas públicas, porque el desorden era magnífico", dijo en referencia a la situación económica heredada del gobierno de Macri.

FMI

"El 31 de marzo deberíamos tener ordenado el escenario por las obligaciones que caen en abril", explicó y reveló que hace un tiempo que no habla con la titular del Fondo, Kristalia Gerogieva, pero que "el sábado viajó Sergio Chodos a ocupar la silla de argentina en el FMI".

"El Fondo lo que ve es que por primera vez alguien le dice la verdad y después de haber sido un gran responsable, en el mejor de los casos, por haber creído, ve que hacemos frentes a los problemas de la economía: la pobreza, la desnutrición, el trabajo, poner en marcha de nuevo el aparato productivo".

Luego alertó: "Hay que ser muy cuidadosos con los mercados porque en ese juego hay mucha especulación".

Reforma judicial

Aseguró que para fines de mes enviará al Congreso su promocionado proyecto de reforma judicial, volvió a rechazar la idea de operadores políticos y “jueces amigos” y aseguró: “La idea es alterar la lógica de la Justicia federal como la conocemos hoy en día y vamos a generar nuevas jurisdicciones”.

“Vamos a mandar la reforma. Antes de fin de enero va a estar en el Congreso, lo hablábamos con los organismo de derechos Humamos”, indicó en referencia a la reunión que sostuvo este lunes.

Sobre esto último, indicó que las detenciones arbitrarias “tienen el mismo efecto que un preso político”.

También aseguró que en el gobierno de Mauricio Macri “la primera vez que se usó a la Justicia para perseguir opositores y se construyen causas con los servicios de inteligencia avaladas por algunos medios”.

“Lo que tenemos que hacer es independizar de una vez a la justicia del poder político, no necesitamos jueces amigos”, aseveró e indicó que “el proyecto ya está listo”.

Sobre la situación de Carlos Stornelli, señalado por presunta extorsión y espionaje ilegal advirtió que “es preocupante que siga en uso de su condición de fiscal, acusando y persiguiendo gente. No voy a meterme en su condición de inocente, pero sabemos que está procesado. Parece que cuando menos hubiera sido prudente tomarse una licencia”.

“Todo lo que quiero es una justicia limpia, transparente”, declaró y agregó: “No y celebro que no me hayan llamado, nunca más tienen que hablar con migo, no necesito operadores políticos lo que yo quiero es que haya justicia”.