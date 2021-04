El presidente Alberto Fernández anunció hoy la llegada de más vacunas rusas y chinas contra el coronavirus a mediados de abril para “acelerar el ritmo de la vacunación” y apeló a la conciencia social para respetar las medidas de restricción en el primer día de su implementación para mitigar la segunda ola de la enfermedad.



En tanto, a través del ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, el Gobierno nacional convocó a la oposición a conformar una comisión conjunta para el seguimiento de la evolución de la pandemia en el país.



En el comienzo de la etapa de restricciones que rige hasta el 30 de abril debido al incremento de contagios de Covid-19, el Presidente aseguró que “todas las medidas son insuficientes si la gente no toma conciencia de la real dimensión del problema”.



En ese sentido, Alberto Fernández pidió “mayor conciencia social” para “cumplir con las medidas” de restricción y “así ganar tiempo para seguir vacunando” y frenar los contagios masivos.



En una entrevista radial, Fernández confirmó que “están entrando vacunas suficientes a mitad de abril para acelerar el ritmo de vacunación y seguir vacunando" porque de esa manera el coronavirus se vuelve "una enfermedad llevadera y no termina con la vida de la gente".



"De eso soy el mejor ejemplo”, completó el jefe de Estado, que se contagió el coronavirus cuando ya había recibido las dos dosis de vacuna con una evolución "favorable, asintomático y con signos vitales dentro de parámetros normales" y un cuadro clínico que "sigue siendo leve", según el último comunicado de la Unidad Médica Presidencial, a cargo del control de su salud.



“Seguirán llegando vacunas de Rusia y se supone, de acuerdo a lo previsto, que van a llegar los 2 millones de dosis chinas de Sinopharm”, precisó el Presidente quien aún se encuentra aislado por ser positivo de Covid-19.



“No hay dudas de que la vacuna -fue inmunizado con dos dosis de Sputnik V- me ha permitido sortear este contagio de un modo muy leve y sin ningún síntoma. Estoy muy agradecido a la vacuna”, destacó.



Sobre las medidas de restricción que comenzaron a regir desde hoy, el primer mandatario señaló que “tienden a evitar el momento de la relajación social que es la nocturnidad”, pero apeló a “la conciencia social de los ciudadanos porque no hay Estado en el mundo que pueda controlar la conducta de la gente si no se comprende el riesgo en el que estamos”.



“Tenemos que recurrir a la conciencia social y que se comprenda el riesgo en el que estamos”, reiteró.



En relación al incremento de casos, Fernández insistió en que el Gobierno “aspira a que con estas medidas adoptadas primero se evite el momento de mayor distensión social que es la noche y cuando más se producen los contagios”.



“Es algo muy común en los adolescentes encontrarse en plazas a la noche y comparten su tiempo en forma poco prudente muchas veces y por eso se pretende evitar la circulación a la noche”, agregó.



Respecto al comportamiento social en estos momentos, el Presidente consideró que “en Semana Santa tuvimos un nivel de relajamiento social francamente peligro con fiestas y recitales”.



“Cuando hablé hace tres semanas fue para advertirle a la gente de los riesgos que estábamos viviendo porque los países de la región ya estaban viviendo la segunda ola que ahora nosotros estamos viviendo”, dijo Fernández, quien remató: “Muchos me escucharon porque el 53 por ciento de las reservas de viajes al exterior se cayeron, pero hubo un 47 que se fue”.



Sobre la continuidad de las clases presenciales en los colegios, el Jefe de Estado sostuvo que “no hemos tenido contagios importantes en colegios” sino que “fueron casos aislados”, aunque admitió que el Gobierno nacional está “haciendo un seguimiento muy estricto del colegio secundario” respecto al uso del transporte público por los estudiantes de ese nivel escolar y su relación con los contagios de adolescentes.



En la entrevista con El Destape Radio, Alberto Fernández concluyó: “Si logramos mantener el distanciamiento y el uso del barbijo, si logramos frenar el disloque social que se había armado y que se vio en Semana Santa, vamos a poder parar los contagios y vamos a ganar tiempo para seguir vacunando”.



Por otra parte, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, anunció esta mañana que el Gobierno nacional convocó a la oposición a conformar una comisión conjunta de seguimiento de la pandemia.



En Twitter, De Pedro escribió: “La lucha contra la pandemia nos involucra a todas y todos. Por indicación de Alberto Fernández y con Sergio Massa convocamos a la oposición a conformar una comisión conjunta de seguimiento. Quiero agradecer la voluntad de diálogo. El país necesita que actuemos sin mezquindades", remarcó el ministro.