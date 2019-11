"Va a haber un proyecto de ley mandado por el Presidente. Tan pronto lleguemos", dijo Fernández sobre la legalización del aborto en una entrevista al diario Página/12 publicada hoy.



Al respecto, reiteró que es "un activista de ponerle fin a la penalización del aborto" y aseguró que va "a intentar que (la ley) salga cuanto antes", aunque aclaró que "no depende solo de mí".



El Congreso nacional debatió en el 2018 un proyecto de legalización del aborto que generó fuertes divisiones dentro del Parlamento y en la sociedad, y que no pudo ser aprobado ya que fue rechazado por el Senado.

Fernández dijo que "quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así".



Sobre si este proyecto pudiera ser enviado durante sesiones extraordinarias, sostuvo que es necesario "encarar el tema de otro modo" ya que "no se puede convertir en un elemento de disputa entre nosotros".



En esa línea dijo que hay que respetar "a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo".



"Hay que quitarle esa dosis de pañuelo celeste y pañuelo verde. No tiene que haber dos pañuelos, tenemos un problema", aseguró Fernández.



Por último, afirmó tener la voluntad de "que haya muchas mujeres debatiendo a la par de los hombres" y que su futuro gabinete de ministros buscará ser "paritario" y que "por eso también creamos el ministerio de la Mujer, la Igualdad, la Diversidad".