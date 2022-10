El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "el Día de la Lealtad es propiedad de todos los argentinos", al encabezar un acto de finalización de la autopista Ezeiza-Cañuelas, donde pidió "no claudicar en el ideario de Perón y Evita".



En su discurso, el Presidente celebró este 17 de octubre y analizó que no sólo es "una fecha especial" para el justicialismo.



"El 17 de octubre hubo un punto de inflexión en la historia", aseguró el Presidente y planteó: "Lo que tenemos que hacer los que nos sentimos sus herederos es no claudicar en el ideario de Evita y Perón".



En este marco, el jefe de Estado anunció que en los "próximos días" se otorgará un bono para "llegar a los sectores más marginados y postergados" y anticipó que se renovará la "inversión en máquinas y herramientas" para trabajadores de la economía popular.



Pidió "no retroceder y no bajar ninguna de las banderas" y aseguró que se "trabaja todos los días" para ver cómo se reordena "el tema inflacionario".



"Hay 5.300 obras públicas en ejecución que llegan a cada rincón de la Argentina y que no distinguen entre ideologías porque lo que nos importa es el pueblo", aseguró el jefe de Estado.



Fernández cuestionó al expresidente Mauricio Macri al comentar algunos párrafos de su último libro, "Para qué", que será presentado esta semana en La Rural de Palermo.



El Presidente advirtió que las obras impulsadas por su Gobierno se realizan con precios "un 70% más bajos que los de la participación público-privada", el formato de obra pública usado por Macri y aseguró: "Ese 70% se lo llevaban los amigos del poder de entonces".



"Macri quiere terminar con el Estado, ponerle fin a la aerolínea de bandera, quiere terminar con nuestros ferrocarriles como ya lo hizo y dejó incomunicados a varios pueblos", afirmó Fernández y advirtió: "Nunca podemos hacer una mejor sociedad restringiendo los derechos de los que viven en esa sociedad".



Además, recordó que Macri cerró "23 mil pymes" y marcó su "asombro" por las expresiones del expresidente y de otros dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) en cuanto a las medidas que adoptarían en caso de regresar al Gobierno: "Me asombra que digan esto, más me asombra que lo escriban y lo firmen".



En contraste, Fernández confirmó la decisión de "adelantar la suba del mínimo no imponible de Ganancias, para que ante el crecimiento de la inflación los salarios no se vean nuevamente atrapados por el impuesto".



También confirmó la puesta en marcha de un plan de compra de electrodomésticos a tasa subsidiada, para acceder en 30 cuotas fijas.



"Estamos invirtiendo en que Argentina no se detenga, porque somos peronistas y no podemos olvidarlo, primero los últimos", finalizó.