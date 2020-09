El presidente Alberto Fernández reconoció hoy una "deuda" del Estado con las fuerzas de seguridad y anunció que ordenó "regularizar todos los ingresos no remunerativos de oficiales y suboficiales para que formen parte del salario en un tiempo no mayor de 18 meses", en tanto que pidió "responsabilidad social y política" ante la pandemia de coronavirus.



Acompañado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el mandatario presentó este mediodía obras de refuncionalización en el complejo médico de la Policía Federal, Churruca Visca, en el barrio porteño de Parque Patricios.



En su discurso, Fernández expresó su reconocimiento a la tarea de las fuerzas de seguridad, que "se multiplicó por el esfuerzo durante la pandemia" de coronavirus y, además, confirmó que esta tarde será dictado "el decreto para tratar de profundizar donde debamos profundizar las medidas para evitar el contacto" entre las personas.



Los miembros de las fuerzas de seguridad "no fueron bien tratados durante muchos años y llegó la hora de empezar a poner en orden sus salarios", apuntó el Presidente, quien sostuvo que "en un Estado de Derecho, deben trabajar a mucha conciencia y tener mucha pasión por cuidar a la ciudadanía".



"Debemos estar muy agradecidos por lo hecho por las fuerzas de seguridad y vamos a agradecer todo lo que puedan hacer por delante; les pido que lo hagan con el mismo esfuerzo que lo hicieron hasta ahora, porque es algo que no solo reconoce el Presidente sino la Argentina toda", añadió.



En ese sentido, destacó que su rol durante la pandemia "valorizó mucho la importancia y la comprensión de lo que significan las fuerzas de seguridad en un Estado de Derecho".



En cuanto a la pandemia, Fernández enfatizó que "es muy importante entender que estamos muy lejos de haber superado el problema y que los mayores adultos están más en riesgo y hay que pedirles que se cuiden y se preserven"



"Por más que se pueda ir a tomar una cerveza o almorzar en la vereda, hay que entender que el riesgo está dando vueltas y debemos cuidarnos mucho: si uno respeta el distanciamiento, las posibilidades de contagio son mínimas y el esfuerzo que cada cada uno pueda hacer es muy importante", resaltó.



En ese sentido, el jefe de Estado mencionó que "todos estamos deseosos de que la vida vuelva lo más rápido posible a lo que es habitual, pero debemos cuidarnos mucho porque estamos muy lejos de resolver el problema".



"Dimos una enorme lucha, que hasta acá ha dado resultado: hay camas y atención sanitaria para hacer frente a cualquier argentino que lo reclame", apuntó, al señalar que "en muy poco tiempo se construyó un sistema de salud mucho mejor y más potente".



En tanto, Fernández exhortó a la población a "preservarse en casa para que la curva (de contagios) comience a bajar" y consideró que "hay una responsabilidad social y política también" frente a la pandemia.



"Estamos en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana con una meseta y los casos no crecen pero lo que necesitamos es que los casos bajen: por eso le pido a todos la responsabilidad que a cada uno cabe de cuidarnos y cuidar al otro", agregó.



En otro orden, el Presidente exhortó a "llevar adelante la epopeya de dar vuelta una Argentina que había abandonado este hospital (en alusión al Churruca) y durante cuatro años no fue capaz de construir lo que estamos inaugurando".



"Será que el destino quiso que yo venga a terminar las obras que Cristina (Fernández de Kirchner) empezó, o será que la inoperancia de algunos permitieron que tantos buenos derechos decaigan y tantas buenas posibilidades se pierdan; no vamos a perder más tiempo", concluyó.



En el acto, Fernández entregó diez ambulancias de última generación al hospital, cinco de ellas de alta complejidad y las otras de baja, a través de una inversión de 89 millones de pesos.



Según informó Presidencia, en el hospital se destinó tecnología y equipamiento de alta complejidad a dos Unidades de Internación de Cuidados Intensivos e Intermedios con una capacidad total para nueve camas.



El área también cuenta con dos quirófanos integrados y locales complementarios que permiten desarrollar la actividad de médicos y personal técnico en espacios adecuados.



Las mejoras en la Unidad de Cuidados Intensivos y Cirugía permitirán ampliar de forma significativa la capacidad de respuesta ante la pandemia.



Estuvieron presentes en el acto los jefes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Complejo Médico.