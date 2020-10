El Gobierno volvió a rechazar ayer la posibilidad de alentar una variación brusca del tipo de cambio, al entender que las medidas económicas dispuestas mostrarán su efecto en el mercado en un mediano plazo junto a un gradual incremento de la oferta de divisas y el avance en un acuerdo con el FMI.

En ese sentido, el presidente Alberto Fernández afirmó que será necesario "ordenar el mercado bursátil" de divisas, donde cotizan los dólares MEP y CCL con brechas de casi el 100% respecto del oficial, y que, también, será "fundamental" el programa que se logre cerrar con el FMI para quitar volatilidad a la moneda.

"El viernes estuvimos viendo con Martín Guzmán (ministro de Economía) que debemos trabajar para ordenar el mercado bursátil. Para eso es fundamental ordenarnos en un programa con el Fondo Monetario", afirmó el Presidente en una entrevista con el portal El Cohete a la Luna.

"En el contexto de los programas fiscales con el Fondo podremos ordenar el problema de la divisa", aseguró Fernández, que dijo que se está trabajando para que el organismo al que la Argentina debe más de U$S 44.000 millones comprenda la necesidad de "seguir destinando recursos a los sectores más necesitados". Al mismo tiempo destacó que al asumir su mandato se encontró con "un Banco Central lánguido, sin reservas, vacío, con pocos dólares de libre disponibilidad" y que se buscó "privilegiar el uso de esos dólares en la compra de insumos", por lo que se limitó el ahorro en dólares con medidas como el impuesto PAIS o el 35% de anticipo de Ganancias.

En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, insistió que "la economía argentina no se ajusta por el dólar blue" y que "hoy nada nos indica que el tipo de cambio oficial, que es donde se rige la economía, deba estar mucho más alto de lo que está". Por su parte, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, dijo que la brecha en el dólar bajará "en la medida en que se avance en los objetivos de mediano plazo y no se soluciona con un cambio brutal del Gobierno", en referencia a una fuerte devaluación.

"La brecha no cederá en el corto plazo, porque los problemas del mercado de cambios reflejan problemas estructurales", dijo la funcionaria al asegurar que la confianza se va a ganar "en la medida en que la política económica avance más en los objetivos que se plantearon en el mediano plazo". "Generar una devaluación fuerte lo que pasará es que los precios aumentarán, el salario real caerá y la economía se contraerá todavía más, porque las devaluaciones son contractivas", dijo Todesca Bocco en una entrevista con Clarín.

"Las medidas que se vienen tomando van a ir dando resultado, pero no serán esta semana o a principios de noviembre, tenemos la fuerza como para sostener el mercado porque las medidas las tomamos antes de quedarnos sin un dólar, tenemos reservas disponibles para la recuperación económica y la producción", aseveró.

Según Todesca Bocco, la inyección de liquidez a través de los programas como el IFE, ATP y créditos a tasas y plazos distintos, sumada a la presión de fondos especulativos que habían ingresado al país para obtener una ganancia en dólares gracias a la alta tasa de interés en pesos y tipo de cambio fijo entre 2016 y 2018, hoy "presiona sobre el mercado de contado con liqui, además de que el blue contó siempre con la oferta del turismo y hoy no está".

Por el país

Precios descuidados

Los consumidores de productos agrícola o ganaderos pagaron en septiembre un promedio de 5,01 veces más que lo que recibieron sus productores, un 21% más que en agosto, según la Cámara de la Mediana Empresa (CAME).

Chau bochas y fútbol

Policías y agentes municipales desactivaron en fin de semana partidos de bochas donde se apostaba dinero y de fútbol en Sunchales y Rafaela, incluidas por el gobierno de Santa Fe entre las de circulación restringida.

Clausura en Escobar

La Municipalidad de Escobar clausuró dos fincas donde se realizaron fiestas clandestinas que convocaron a entre 50 y 100 personas y dispuso hacer las respectivas denuncias penales, informó ayer esa comuna.

Advirtió que no piensa en una ruptura con Cristina



Frente a los rumores de "doble comando" o internas puertas adentro del gobierno, Alberto Fernández aseguró que "se equivoca" quien piensa que él tomará "distancia" de su vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, reivindicó la necesidad de "estar unidos" y aseguró que el Frente de Todos debe impedir que "el conservadorismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina". Y envió un mensaje para todo el peronismo: "El acto del 17 (de octubre, por el Día de la Lealtad) es de todos nosotros; si alguien está pensando hacer un acto para que yo tome distancia de Cristina, se equivoca, porque no lo voy a hacer. Lo que más necesitamos es estar unidos". Además, recomendó que cualquiera que busque "fortalecer al gobierno" deberá hacerlo fortaleciendo "a todos". "Creo en los proyectos colectivos. En este tiempo me ha tocado a mí estar al timón, pero soy parte de este proyecto. Una vez me fui, dos veces no me voy", aseguró.

Insistió con que éste es su "último proyecto para que todos juntos no permitamos que el conservadorismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina nunca más". "Si hay algún compañero en la CGT que piensa que la solución es tirar a otro compañero o compañera por la ventana, conmigo no cuenten, porque aquí hacemos falta todos", graficó.

Con todo, admitió que CFK y él no piensan "exactamente igual en todo", pero, dijo: "En lo básico y en el compromiso central no tenemos ninguna fisura".

En cuanto a la toma de tierras, reiteró que "no avala" esas ocupaciones, pero planteó que "el derecho penal no arregla un problema social acuciante al que hay que dar respuesta, con la urbanización de tierras fiscales y la construcción de viviendas para esa gente". "La respuesta no es sacarlos a palazos con un juez y un policía. Es un acto desesperado ante una sociedad que no está dando respuestas", reflexionó

En cuanto al voto de respaldo al informe la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Fernández remarcó que la posición del país "no cambió un ápice" con respecto a su mirada original.

"Acá se entendió por una ligereza que nosotros habíamos abandonado a Venezuela y la verdad lo que estábamos haciendo es lo que históricamente hicimos", argumentó.