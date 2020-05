El presidente Alberto Fernández reafirmó este sábado que la propuesta argentina de canje de su deuda a los acreedores privados "guarda en un 100% el criterio de sostenibilidad que el FMI ha propuesto" y cuestionó a la "parte penosa del empresariado argentino" que no apoya la oferta del Gobierno.



“Puede haber contraofertas por la deuda en los próximos días. La negociación sigue. Espero que esta vez los acreedores entiendan y nos acompañen”, dijo esta mañana el mandatario en una entrevista de una hora que concedió en Fm Futurock.



Minutos antes de encontrarse con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para mantener un encuentro de trabajo en Olivos y analizar los detalles de la negociación, Fernández destacó que se trata de "una negociación con personajes singulares" y señaló que tiene "mucha firmeza" en su propuesta.



También cuestionó a "una parte penosa del empresariado argentino" que no apoya la propuesta del Gobierno en la renegociación de la deuda externa y que dicen que "hay que pagarles a cualquier precio", una conducta que resumió como una "parte perversa de la cultura" de los empresarios nacionales.



En el encuentro que hoy mantendrá con Guzmán se analizará el nivel de aceptación que arrojó la propuesta argentina de canje de su deuda a los acreedores privados y la continuidad del proceso.



Tras el cierre del plazo de ayer, el Ministerio de Economía no comunicó detalles de la aceptación de la oferta argentina, y las precisiones podrían conocerse tras el encuentro de hoy.



Hasta el momento, agentes del mercado financiero hablaban de “un importante nivel de aceptación” de parte de los acreedores que, en Argentina, tienen alguno de los 21 bonos emitidos bajo legislación extranjera que entraron al canje. Pero en el mercado se mantenía la incógnita sobre cómo procedieron los grandes fondos de inversión que, con su aceptación o rechazo, determinarán el resultado del canje.

Fuente: Télam