El presidente Alberto Fernández llamó hoy "a terminar con la cultura de los desencuentros y a superar las diferencias", aseguró que la pandemia "poco a poco se va desvaneciendo" en el país gracias "al plan de vacunación, que ahora apunta a los jóvenes y luego lo hará con los niños y niñas" y expresó su deseo de que lo que sucedió como consecuencia del coronavirus "no sea en vano" y concluyan "las antinomias".



"El tiempo de desencuentro se terminó en Argentina. No peleemos más entre nosotros, demos vuelta la página del desencuentro, miren todo lo que tenemos por hacer, miren todo lo que tenemos que hacer por este norte", dijo Fernández, al inaugurar en Chaco obras de pavimentación de un tramo de 40 kilómetros de la Ruta Provincial 7 y anunciar la urbanización del barrio La Rubita y la construcción de un Centro Territorial Integral para Políticas de Género y Diversidad.



El jefe de Estado aseguró que no le gusta "vivir en una Argentina donde la opulencia está en el centro", y reiteró su compromiso de volver a ser una nación federal en la que "todo el país crezca con las mismas posibilidades de desarrollo", tras recordar que fue hijo de un riojano, una provincia que como todo el norte "sufrió el olvido".



Fernández lamentó además que "se haya tardado tanto en satisfacer derechos" en el Norte Grande, y sostuvo que lo "obsesiona que todos puedan construir su futuro en el lugar donde nacen".



En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado señaló que las obras para la urbanización del barrio La Rubita "están financiadas con el aporte solidario a las grandes fortunas", y agradeció "a todos los que hicieron ese aporte", porque gracias a ello "es posible mejorar la vida de 3.000 argentinos que viven acá" y "le dan dignidad a la gente".



"Me gusta cuidar al otro, me gusta que me cuiden también, porque eso es una sociedad, un lugar donde todos nos cuidamos", indicó Fernández.



El mandatario estuvo acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el gobernador Jorge Capitanich.