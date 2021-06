El presidente Alberto Fernández dijo que lo que "más" le "importa" es que "el sueldo de los trabajadores no se retrase y le gane a la inflación" y que se pueda "ir corrigiendo eso dentro de todas las dificultades que tenemos".

Así lo afirmó al participar de la apertura del 48 Congreso Nacional Bancario, junto al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Fernández fue invitado en forma presencial a la sede central del gremio en la que se realizó el acto, pero el encuentro se realizó de forma virtual y se transmitió por redes sociales.

El mandatario adelantó que "en los días venideros" va a "aumentar la velocidad" de la inmunización contra el coronavirus. "Estamos trabajando para aumentar la velocidad de la vacunación porque la vacuna es la que nos abre la puerta hacia el futuro, que lo vamos a construir juntos luego de los cuatro años de desgobierno, y nos vamos a poner de pie", dijo el Presidente.

Además, se refirió a la polémica por las demoras en el arribo de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V: "Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas, se acusa de envenenador al que consigue las vacunas y le reclaman la segunda dosis del veneno".

En ese marco, Fernández sostuvo que "lo que más le importa" al Gobierno nacional es que "el sueldo de los trabajadores no se retrase y le vaya ganando a la inflación", así como también que "se vaya corrigiendo dentro de todas las dificultades que tiene el país" porque "ya se retrasó mucho tiempo".

Fernández fue contundente al afirmar: "Estamos saliendo de la pandemia, pero no podemos salir de la tragedia de los cuatro años del gobierno anterior". En esa línea, agregó: "Comprendo que la pandemia nos tiene a todos preocupados, pero no olvidemos del lugar de donde partimos". "No lo olvidemos porque los responsables son los que están en los canales dando cátedra", completó.

El Jefe de Estado recordó que siguió la entrevista del expresidente Mauricio Macri en Córdoba, en la que decía que "Fernández no sabe negociar con el Fondo, cómo le va a pedir que baje la tasa de interés y pida más plazo", y le respondió: "Mire, Macri, yo pido eso al FMI porque yo defiendo a los argentinos; mientras usted se olvidó de los argentinos y nos metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir".