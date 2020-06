El presidente Alberto Fernández sostuvo este sábado que la expropiación es “el único camino” para resolver la situación de la empresa Vicentin porque “así como está, va rumbo al precipicio”. Además, remarcó que el planteo que hicieron siempre desde la compañía es que el Estado “se haga cargo”.

“No quisiera que el Estado tenga que intervenir, pero en este caso estamos hablando de un sector sensible de la economía, como el cerealero. Estamos trabajando en defensa del productor que quedó colgado, que nadie le está pagando ni dando respuestas”, argumentó el mandatario.

En ese sentido, insistió en que si el Estado no interviene solo se estará favoreciendo la concentración de ese mercado. “El único camino que tenemos es el de la ley de expropiación”, sentenció. “No es quedarse con la empresa, es rescatar a la empresa, porque, así como está, va rumbo al precipicio”, reiteró Fernández en LT3 de Rosario.

Según su visión, la “bomba explotó hace tiempo, cuando Vicentin dijo que no podía pagar a los productores, que era imposible cumplir con sus compromisos financieros y se presentó en concurso de acreedores".

Además, señaló que en la Argentina existen siete grandes cerealeras y cuatro de ellas son extranjeras: “En un mundo en el que el tema alimentario después de la pandemia se vuelve central, es importante”.

Por otro lado, remarcó que la empresa “no está en condiciones de seguir sola” y aseguró que el Gobierno “trata de seguir una lógica que ellos mismos plantean”.

Si bien reconoció que desde la empresa criticaron el proyecto de expropiación, también cuestionó la propuesta original de los dueños: “¿Qué plantea Vicentin? Que YPF se haga cargo. YPF es el Estado. Ahí viene un impedimento ético. No estamos hablando de una empresa próspera en la que se hace una inversión”.

“Supongamos que YPF compra el 60% de las acciones, ¿cómo le explicamos a la gente que hacemos eso con todos los planteos de supuestas irregularidades que hay sobre la gestión de Vicentin? Van de vaciamiento hasta lavado de dinero”, agregó.

Viaje a Rosario

Tras haber suspendido su viaje a Catamarca por el protocolo sanitario que se activó a raíz del aislamiento del ministro Daniel Arroyo, el Presidente confirmó que viajará a Rosario para encabezar el acto por el Día de la Bandera.

Incluso mostró interés en una propuesta que una niña le hizo a través de las redes sociales. “Me propuso algo que me gusta y que tengo ganas de hacer. Tenemos que ver si es posible: es que a todos los chicos del cuarto grado, que son los que juran a la bandera, más allá de que estén sin clases, les pueda yo tomar un juramento virtual. A todos los chicos de cuarto grado de todo el país”, explicó.

Negociación con los bonistas

En relación a la negociación de la deuda, reconoció que le pidió “ayuda” al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para “hablar con algunos acreedores que él conoce”.

El Ministerio de Economía informó el viernes sobre una nueva extensión del plazo de las negociaciones, que ahora será hasta el 19 de junio próximo. Así el país ingresó en la etapa final de las tratativas para reestructurar más de US$ 66.000 millones.

“No quiero resolver el problema de la deuda para el Gobierno de Alberto Fernández, sino para la Argentina, para que quien me suceda, no tenga que pasar por lo que estoy pasando yo y tenga que cumplir obligaciones externas razonables, no la locura que nos dejaron a nosotros”, remarcó.