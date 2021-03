El presidente Alberto Fernández retomó este viernes la polémica por los vacunados vip al encabezar un acto junto a Axel Kicillof y otros funcionarios en la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Estado recordó que algunos sectores de la oposición habían planteado reparos sobre la calidad de la vacuna rusa Sputnik V. Por ese motivo, pretendía ser uno de los primeros en inocularse para generar confianza en la ciudadanía pero no podía hacerlo porque la fórmula aún no había sido recomendada para mayores de 60 años.

“Entonces le pedí a Axel (Kicillof) que se la diera él para empezar a inspirar confianza. Después, cuando fue autorizada, me vacuné yo, Ginés, Cristina, Daniel (por Gollán) para inspirar confianza. Y no me pregunten cómo, pero terminamos en un listado de vacunados vip como si lo hubiéramos hecho a escondidas y lo único que hicimos es mostrarle al público que nos estábamos vacunando para terminar con la objetiva difamación que decía que no era confiable la vacuna”, aseguró.

La frase marca el discurso zigzagueante que ha mantenido el Presidente sobre el tema. Luego de haber echado a su ministro de Salud Ginés González García por el escándalo, este viernes intentó reivindicar su gestión de la pandemia en contraposición a la actitud que tuvieron algunos referentes de Juntos por el Cambio.

“Lo que más me duele es que todos los que dijeron esas cosas no fueron capaces de traerme una idea para conseguir vacunas. Sólo proponían era que los argentinos salieran a la calle en defensa de la libertad como si uno se las estuviera restringiendo. Y así lo que provocaron es que los contagios perduraran en el tiempo”, continuó.

El discurso, pronunciado este mediodía en Ituzaingó, estuvo plagado de dardos a los principales referentes de Juntos por el Cambio.

A Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario le recriminó haber entregado vacunas “a instituciones privadas” para beneficiar “a sus afiliados”. Y a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que emerge como posible candidata para las elecciones legislativas de este año, no haber inaugurado los hospitales cuya construcción había concluido durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.