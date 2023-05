Esta mañana, antes de asistir al Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana, el presidente Alberto Fernández tuvo un breve diálogo con los medios en el que evitó polemizar con el kirchnerismo, pero confirmó que no estará en el acto donde la vicepresidenta Cristina Kirchner será la única oradora. De todas formas, habló de “unidad” y recordó a Néstor Kirchner, a 20 años de su asunción.

“Es un 25 de mayo muy especial para mí. Es el último de este mandato, con lo cual lo celebro de un modo especial. Los 25 de mayo nos convocan a repensarnos como sociedad. Es un día especial porque hace 20 años entramos con Néstor a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo. Me acuerdo de cada detalle y me emociona ese recuerdo”, introdujo, cuando estaba por salir para la Catedral porteña.

Dijo después que en este día los argentinos deben llamarse a la “unidad y la reflexión”, y a entender que se pueden superar los problemas. “Hay algunos que se multiplican, como la sequía, que hace todo tan difícil para la economía del país. Tenemos que ser capaces de estar juntos y de lograr los objetivos que tenemos que lograr juntos”, destacó.

Luego, dio un mensaje contradictorio, cuando se refirió a la convocatoria que nuclea a la terminal K del Gobierno para escuchar a su jefa política esta tarde y arengarla por una candidatura. “Para los que somos peronistas, tenemos que estar todos en la Plaza recordando a Néstor. Yo no voy a estar, pero Néstor nos une”, expresó, sin nombrar a Cristina Kirchner.

En tanto, justificó su ausencia en que debe encontrarse con su familia en Chapadmalal. “Pero es 25 de mayo, por favor, no busquemos un título para que nos peleemos. Tenemos que estar más juntos que nunca”, concluyó, en un intento de no entrar en tensiones.

