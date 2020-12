Alberto Fernández se refirió en duros términos a la Corte Suprema de Justicia, a la que acusó de actuar “con un nivel de discrecionalidad pasmoso”.

En sintonía con las acusaciones de Cristina Kirchner, el Presidente señaló en una entrevista con FM La Patriada que “el problema judicial de la Argentina empieza por la Corte”.

“El problema judicial argentino va mucho más allá de la Justicia Federal, que es la que aparece en los diarios porque en sus manos están las investigaciones por corrupción, pero la realidad es que el problema judicial es mucho más profundo y empieza por la Corte Suprema”, profundizó Fernández.

En ese sentido, citó al grupo de juristas que le presentaron un informe sobre las reformas que -según sostienen- deberían encararse en la Justicia Federal, y estimó que “La Corte Suprema debe involucrarse cuando se violan garantías constitucionales”.

“Hay posiciones diferentes (entre los juristas), pero todos me plantean cambiar las cosas. Nadie me dice que todo siga igual. Y una de las cosas que me plantean es esa facultad que tiene la Corte de decidir cuándo abrir un recurso y cuándo no abrirlo con total discrecionalidad. Y eso es algo absolutamente nocivo”, cuestionó el mandatario.

La “sana discreción” de la Corte, según Fernández

“Un día la Corte abre un per saltum, que es un recurso que le permite apropiarse de cualquier causa en cualquier instancia previa. Es como que estira la mano, se la lleva y la investiga. Y eso lo hace cuando ve situaciones de gravedad institucional”, explicó. Y continuó: “En los últimos 10 años, la Corte utilizó el recurso de per saltum solamente en dos ocasiones, cuando fue la ley de democratización de la Justicia, que la declaró inconstitucional; y hace muy poco, cuando trató el traslado de tres jueces (por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli)”.

En la misma línea, aludió a Amado Boudou, sentenciado por la causa Ciccone. “La Corte, en su ‘sana discreción’ según el artículo 280 del Código Civil y Comercial, ve gravedad institucional cuando trasladan a estos tres jueces, pero su ’sana discreción’ le dice ‘no intervengas’ cuando condenan a cinco años y medio de presión a un exvicepresidente de la República. Su ‘sana discreción’. ¿Se entiende de lo que estamos hablando?”, criticó.

“Esas cosas demuestran que, en la Corte, la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmoso y eso no puede seguir tolerándose. Debe ser corregido”, sentenció Fernández.

El mandatario se colocó de esta forma en línea con las acusaciones de Cristina Kirchner en la carta difundida el miércoles, al cumplirse el primer aniversario de la actual gestión. Allí la Vicepresidenta cuestionó con dureza a los integrantes del máximo tribunal y advirtió que estos podrían avanzar con fallos para “hacer fracasar” al Gobierno nacional.

“No deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”, aseguró Cristina Kirchner.

Fuente: TN