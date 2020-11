El presidente Alberto Fernández encabezó un acto hoy en la localidad de Avellaneda en donde retomó el proyecto del oficialismo para reformar la Justicia. "Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la justicia federal”, indicó, y aseguró que la iniciativa “no busca que ponga jueces amigos ni los traslade de un lugar a otro, ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene, sino que busca jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables”.

El discurso del Jefe de Estado tuvo lugar al mismo tiempo que la publicación del fallo de la Corte Suprema, que confirmó a los tres jueces desplazados por el kirchnerismo hasta que se realicen nuevos concursos, tal como había adelantado Infobae.

“Los espías entremezclados con los jueces no fue una buena idea y usar jueces para perseguir opositores no fue una buena idea, eso no es eEstado de derecho, es el mal uso de las instituciones”, agregó el Jefe de Estado durante el acto, en el que estuvo acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente local Jorge Ferraresi