El presidente Alberto Fernández en una entrevista aseguró que se evalúa la posibilidad de que se implemente la cuarta versión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Al respecto indicó que el déficit primario subió del 1,5 al 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI) por la ayuda económica que el estado dispuso los últimos meses.

"Es muy posible que crezca a fin de año porque todavía seguimos pagando ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), asignaciones y estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos. Entonces lo que se nos ha incrementado mucho es el déficit primario, eso es cierto. Pero se nos ha incrementado como consecuencia de una pandemia impresionante y porque además tuvimos que poner en marcha un Estado absolutamente obsoleto" dijo el Presidente al respecto.

Alberto Fernández también indicó que se amplió el gasto: no sólo fue la ayuda económica destinada a la población sino también el fortalecimiento de sectores claves del Estado: "Se nos ha incrementado como consecuencia de una pandemia impresionante y porque además tuvimos que poner en marcha un Estado absolutamente obsoleto. Al llegar nosotros no había Ministerio de Salud, no había Ministerio de Ciencia y Técnica, que fueron centrales en la pandemia".

Y completó: "La ciencia y la tecnología nos permitieron tests rápidos producidos en la Argentina y desarrollados con científicos y técnicos argentinos".