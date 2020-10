Alberto Fernández ya encargó las filminas para anunciar otra extensión de la cuarentena el viernes y advertirles a los gobernadores que si no bajan la circulación de personas en sus provincias habrá una "catástrofe" con el coronavirus. La Rosada les advirtió a los mandatarios que por más insumos y médicos que manden a sus distritos, si no bajan la circulación puede haber "catástrofes localizadas", como sucedió en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, que en un momento concentró el 70% de los contagios del país, con cadáveres en las calles. Las dos provincias que más preocupan por estas horas al Ejecutivo son Tucumán y Santa Fe, que superaron con creces los contagios en la Ciudad de Buenos Aires.

"Lo de Tucumán es insalvable", admitieron en el Gobierno. La provincia que gobierna Juan Manzur está viviendo escenas dramáticas, como la de gente esperando en ambulancias porque no hay camas y la alta mortalidad del personal médico. Santa Fe también está al borde del colapso sanitario. Ante la saturación del sistema, Rosario teme convertirse en la Madrid argentina. Córdoba, que era una de las provincias más preparadas para enfrentar la pandemia, también se acerca al colapso. Neuquén llegó al 99% de la ocupación de camas de terapia, mientras que Mendoza padece el mismo problema. Pero los gobernadores no quieren cerrar para no pagar el costo político por cerrar actividades tras medio año de cuarentenas y sufrir escraches de la gente. El denominador común de estas provincias es que continúan con todo abierto pese al aumento exponencial de casos que tuvieron en las últimas semanas. Alberto volverá a las filminas luego de haber evitado aparecer en el último anuncio, del 18 de septiembre, cuando sólo se difundió un spot sin sus palabras por primera vez desde entró el virus al país. Una disputa que se está dando comúnmente en las provincias es la diferencia de criterio de los gobernadores con sus ministros de Salud y con sus respectivos comités de expertos. Mientras los especialistas piden cerrar actividades, quienes tienen la última palabra prefieren continuar con las aperturas. Es así como en Tucumán y Santa Fe volvieron a abrir bares y gimnasios en el peor momento de la pandemia. (Fuente: LPO)