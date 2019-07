En la madrugada del viernes se registró un feroz incendio en la confitería Antulauquen, que está en la salida de la tele cabina en el centro de esquí Chapelco, de San Martín de los Andes.

Esta confitería está ubicada en la cota 1600, donde comienza la pista 63. Al estar muy cerca del lugar donde los niños aprenden a esquiar, es una parada casi obligada para los turistas.

Los bomberos siguen trabajando en el lugar para apagar el fuego completamente, aunque determinaron la destrucción total del local.

Fabián González es bombero de San Martín de los Andes y en comunicación con TN informó: "Está muy difícil llegar hasta ese punto, sólo se puede lograr con medios de elevación y máquinas pisa pistas".

"En este momento se están realizando tareas de enfriamiento, la confitería fue consumida totalmente por las llamas", explicó el profesional y detalló: "En este momento están trabajando bomberos, gente de parques nacionales y personal de Chapelco. Afortunadamente no había personas dentro del lugar".

Luego, contó que consecuencia del clima está todo tapado por la nieve y "hay pocos recursos hídricos cerca". Acerca de la actividad del centro de esquí, aseguró: "La gente de Chapelco no ha decidido si abrirán o no, esto no afectó los medios de elevación, estimo que va a abrir igual aunque no esté apta la confitería".