El designado ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, expresó su "entusiasmo" por su designación al frente de esa cartera, afirmó que ya están trabajando "en el diseño del proyecto" y destacó que en el Frente de Todos comparten el mismo objetivo de que "el país vuelva a crecer".



"Estoy con mucho entusiasmo y fuerza. Desde el mismo momento que Alberto Fernández y -la vicepresidenta- Cristina Fernández me transmitieron su voluntad de que asuma el Ministerio de Ciencia y Tecnología empecé a trabajar en el armado de los equipos y en el diseño del proyecto", expresó Filmus esta mañana, en diálogo con la radio AM750.



El saliente secretario de Malvinas asumirá hoy como ministro de Ciencia y Tecnología junto a los otros funcionarios designados para el nuevo Gabinete cuando a las 16 el Presidente les tome juramento en el marco de un acto que se desarrollará en Casa Rosada.



Al respecto, Filmus afirmó que todas las designaciones fueron fruto "del diálogo entre Alberto y Cristina".



"El Presidente me llamó el jueves al mediodía para comunicarme este acuerdo con Cristina. El país exige que no nos corramos y que encaremos con toda la fuerza los desafíos por el dolor que sufre nuestra gente tras la salida de la pandemia", sostuvo Filmus, quien remarcó la urgente necesidad de trabajar ahora "en la recuperación económica" en la etapa por delante.



En ese sentido apuntó que desde el Frente de Todos pueden "tener perspectivas distintas", pero comparten el objetivo de lograr "que el país vuelva a crecer".



"Hay un consenso detrás de lo que dijo el Presidente la noche de las PASO", sostuvo Filmus respecto al mensaje que dio Alberto Fernández la noche del 12 de septiembre, cuando asumió que el Gobierno debía trabajar para darle a la ciudadanía lo que necesitaba, tras el mensaje en las urnas.



Por otra parte, recordó que "quedan dos años de trabajo muy fuerte" y que la ciencia es fundamental para la "resolución de los problemas sociales" que tiene la Argentina, como la pobreza o la constitución de la soberanía.



"Necesitamos un modelo productivo destinado a agregar valor a partir de la investigación y el trabajo de nuestros científicos y académicos que permitirá que dejemos de vender productos primarios sin elaborar, y sumar los de sofisticación tecnológica", detalló.



Finalmente, sostuvo que "la desfinanciación" de la ciencia y la tecnología implica hacerla desaparecer porque "no hay inversión privada que reemplace al Estado" en esa tarea.



Valoró el rol del Estado al volver a darle a Salud el rango de ministerio, durante la gestión de Alberto Fernández, luego que el anterior gobierno de Mauricio Macri la degradara a secretaría y se preguntó "qué hubiera pasado" si el país se hubiera "enfrentado a una pandemia sin Ministerio de Salud ni de Ciencia y Tecnología".



"Me tocó un área de política del Estado. Nada de la ciencia y la tecnología tiene resultado de un día para el otro, son resultados de mediano y largo plazo", concluyó Daniel Filmus.

