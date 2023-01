Adías de que se conozca el veredicto de la causa por el crimen de Lucio Dupuy, trascendieron los chats en los que la madre del niño de cinco años e imputada por su muerte le pedía la tenencia al padre.

Este jueves el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa determinará la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti; y de su pareja, Abigail Páez; ambas acusadas y detenidas por el asesinato cometido el 26 de noviembre de 2021 en la capital provincial de La Pampa. Ese día se determinará si ambas son “culpables” o “no culpables” del delito de “homicidio calificado y abuso sexual ultrajante”.

En el marco del juicio se dieron a conocer chats en las que el padre del pequeño, Christian Dupuy, defendía la custodia en manos de sus tíos y le decía a Valenti que, si ellos no podían tenerlo, él mismo volvería a pedirla ya que no la consideraba apta para darle una vida con todas las necesidades resueltas.

Las conversaciones datan de febrero de 2020, cuando el niño vivía con sus tíos paternos, Leticia y Maximiliano, en General Pico, La Pampa. Tanto Christian Dupuy como Valenti habían acordado esa custodia ya que él trabajaba lejos, en Luján, y ella no tenía empleo.

No obstante, Valenti luego comenzó a pedir nuevamente la custodia a través de la Justicia, cuando ella vivía en Santa Rosa, La Pampa, junto a su pareja, Páez, y argumentaba que ya tenía una casa y trabajo.

En una conversación del 25 de febrero de 2020, Christian le escribe a Valenti: “Yo te estoy hablando bien. A Lucio jamás le faltó la cuota alimentaria que yo te daba”. A lo que ella responde: “Soy la madre, por eso sé muy bien que conmigo va a estar bien. Como cuando lo dejé con ellos [por los tíos paternos del niño], lo dejé porque sabía que iba a estar mejor que conmigo”.

En otro chat, Valenti dice de manera tajante que el niño estará con ella: “Si ustedes se ponen en contra, es un tema de ustedes. Yo también estoy re tranquila de que Lucio va a volver conmigo. No tengo más nada que hablar. Suerte”.

Luego, el padre de Lucio le critica haberlo denunciado falsamente: “La vamos a arreglar bien Magui, ¿entonces para qué pedís un video de mi hermano? ¿Para qué ponés un escudo de mentira que yo te quise pegar? Lucio va a estar con ellos o conmigo... ojalá tengas suerte, pero no la vas a tener fácil”.

En otro chat, Christian le dice a Valenti: “Magui vos firmaste papeles. El día que quieras a Lucio tenés que cumplir con las condiciones. Un trabajo estable, un hogar para Lucio y un montón de cosas más. No te va a ser fácil. Ellos [por los tíos] no te lo van a dar así como si nada. El nene no es un paquete para tenerlo de acá para allá”. A lo que ella le aseguró: “Justamente, ya los tengo a todos. Por eso, quiero que vuelva conmigo. Y en ningún lugar va a estar mejor que conmigo”.

Christian le replica: “Y, ¿cómo sabés que va a estar mejor? Él ya tiene sus cosas, su pieza, sus amiguitos de jardín. ¿Estás segura de que querés que Lucio pase por todo de nuevo?”.

Debido a diferentes denuncias que presentaba la madre y su pareja contra la familia paterna cada vez que iban a visitarlo y como los tíos de Lucio recientemente había tenido mellizas, prefirieron que el pequeño se volviera a vincular con su madre y le dieron la tenencia.

No obstante, los malos tratos que el niño sufriría más adelante fueron evidenciados en diferentes centros de Salud de La Pampa, pero ningún profesional hizo la debida denuncia, acusa la familia paterna.