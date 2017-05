El presidente de Argentina, Mauricio Macri y su par de Paraguay, Horacio Cartes, suscribieron ayer un acta de entendimiento para lograr un acuerdo sobre la deuda de la represa hidroeléctrica Yacyretá, que ambos comparten, y que supone el fin de un conflicto entre ambos países que duró cerca de 30 años.

El entendimiento implica una rebaja en el monto de la deuda del país vecino con Argentina de los 17.258 millones de dólares a U$S 4.084 millones, con un período de gracia de 20 años.



Según el acuerdo, la Argentina condona los intereses y cobrará el saldo de 4.084 millones de dólares, más un mecanismo de actualización previsto en un plazo de repago a 20 años. Además de garantizar el suministro de energía para los próximos años, el acuerdo impulsa las inversiones necesarias para construir la central de Aña Cúa, con tres turbinas que permitirán generar casi un 10 por ciento de energía adicional, lo que representa 1.760 Gigavatios/año. También servirá para modernizar y ampliar la central actual, renovar las 20 turbinas actuales y agregar tres a la línea de generación.



Luego de firmar el Acta de Entendimiento, que deberá ser ratificado por los congreso de ambos países, Macri calificó a la jornada como ‘un día histórico‘ porque ‘estamos dejando atrás 30 años de incapacidad para entendernos, de un conflicto que no sumó nada en esta relación tan intensa entre paraguayos y argentinos‘.



En el mismo tono, Cartes afirmó que ‘estamos inaugurando un nuevo tiempo en nuestras relaciones‘ con este acuerdo, suscripto en la propia represa, ubicada en proximidades de la localidad guaraní de Ayolas, que generó disputas por la generación de deudas cruzadas entre ambos países.



El acta contempla además un pago a Paraguay de poco más de U$S1.000 millones por compensación al territorio inundado durante la construcción de la presa, que el país recibirá en cuotas anuales por 10 años, a partir de 2023. Además, el cierre del acuerdo habilitará la ejecución de obras como la mecanización del brazo Aña Cua de la hidroeléctrica, que cuenta con una inversión inicial de 1.600 millones de dólares y creará cerca de 3.000 puestos de empleo en los próximos cinco y generará 10% más de electricidad.



Cartes declaró que el acuerdo supone la superación de ‘diferencias, discusiones y postergaciones‘ que se mantuvieron durante 30 años, y convierte a Yacyretá en una obra ‘viable económicamente‘ y un ‘instrumento de verdadero desarrollo para ambos países‘. El mandatario agregó que el acuerdo definitivo entre los dos países deberá ser refrendado después por el Congreso paraguayo y el argentino.



El acuerdo busca lograr el ordenamiento económico financiero del Ente y fijar mecanismos para incrementar su producción, que actualmente alcanza los 20.000 Gigavatios por año. La deuda de la central con Argentina se originó porque Buenos Aires financió la construcción de la represa en la década de 1970.



Paraguay sostuvo que Argentina realizó un aporte para la obra y no un préstamo y por tanto no reconocía los intereses que elevaron el monto. La represa de Yacyretá (‘tierra de la luna‘, en lengua guaraní), establecida en 1973 a través de un tratado aagentino-praguayo, es la segunda mayor hidroeléctrica de Paraguay, por detrás de Itaipú, que el país comparte con Brasil y que es la de mayor producción del mundo.



El sobreseimiento de Arrivas quedó firme

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, quedó definitivamente desvinculado ayer de la causa en la que se lo investigó por supuestas transferencias bancarias recibidas desde la empresa constructora Odebrecht, al quedar firme su sobreseimiento ante la decisión del fiscal ante la Cámara Federal porteña de no mantener una apelación. El sobreseimiento quedó firme luego de que el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, desistiera de mantener el recurso de apelación presentado por el fiscal Federico Delgado.



‘Las pruebas producidas despejaron lo realmente ocurrido (existió una transferencia justificada de 70 mil dólares) y esa acreditación permite sostener que la hipótesis que presentó el requerimiento de instrucción no se corroboró’, sostuvo Moldes.



Arribas fue denunciado ante la justicia por la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió el 11 de enero, luego de que el diario La Nación informara que había recibido transferencias bancarias del cambista brasileño Leonardo Meirelles, un operador que reconoció haber intermediado en el pago de coimas de Odebrecht en distintas partes del mundo.