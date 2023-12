Luego de las versiones que circularon la semana pasada, María Eugenia Talerico, abogada penalista y exvicepresidenta de Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri, confirmó que no será titular de la Dirección Nacional de Migraciones del gobierno de Javier Milei.

"Finalmente no estaré a cargo de la Dirección de Migraciones. Le deseo a este Gobierno el mayor de los éxitos porque lo necesitamos todos", escribió Talerico en su cuenta de X.

Mientras que la Dirección de Migraciones se encuentra a cargo de Florencia Carignano, el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, le habría ofrecido a Talerico el puesto en una reunión, según diario La Nación.

Sin embargo, ese ofrecimiento fue revocado ayer. "Me llamaron para decirme que al final no seria yo, revirtiendo la decisión que habían tomado y que me había comunicado Guillermo Francos", precisó Talerico. Sobre las razones indicó: "No pregunte mucho. Entiendo que en el contexto de los acuerdos políticos, querían el lugar".

La posibilidad de un cargo en el gobierno de Milei había comenzado a circular como una posibilidad luego de la reunión del próximo jefe de gabinete, Nicolás Posse, con el extitular de la UIF, Mariano Federici. Ahí fue cuando se barajaron cargos en la Agencia Federal de Inteligencia para Federici, y se mencionó a Talerico en Migraciones. Ambas opciones fueron descartadas. La abogada penalista -fundadora de la ONG Será Justicia- es una de las denunciantes del kirchnerismo en casos por corrupción, y recientemente participó de la denuncia contra Julio Segundo Rigau, alias "Chocolate", el puntero del Partido Justicialista que fue detenido en un cajero automático con 48 tarjetas de débito.