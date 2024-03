Luego de anunciar una convocatoria a todos los gobernadores para este viernes, el Gobierno nacional tomó la decisión de invitar a los mandatarios provinciales por etapas y en grupos para discutir los puntos principales del Pacto de Mayo que podrían rubricar el 25 de mayo en Córdoba. Las reuniones comenzarán el viernes y seguirán entre lunes y miércoles de la próxima semana.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó el cambio a raíz de las dificultades de algunos jefes provinciales para acudir al encuentro, por motivos de agenda, y debido a que otros, por el momento, se muestran reacios a asistir. Por caso, puso como ejemplo la situación de los gobernadores de Mendoza y San Juan, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego, quienes dijo que están "en una exposición minera importante en Canadá”.

“Hablaremos con unos primero y con otros después, dependiendo de las agendas que tenga cada uno", aclaró Francos en declaraciones al canal La Nación + este martes desde ExpoAgro, y consideró que "hay una predisposición muy marcada de los gobernadores de tratar de avanzar hacia este Pacto del 25 de mayo". "Hay otros que no están y otros que no quieren venir, por lo que he escuchado”, apuntó en referencia a las palabras del gobernador Axel Kicillof, quien adelantó que no asistirá al encuentro en Córdoba.

Pacto de Mayo: el Gobierno convocará a los gobernadores por etapas

El ministro confirmó que los encuentros comenzarán el viernes pero será por etapas (y en grupos) y continuarán hasta el miércoles. Además, señaló que, en principio, no estará presente el presidente Javier Milei ni el ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajará a República Dominicana para la Asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por lo que las reuniones las encabezarán junto con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Respecto a la discusión en sí, el ministro dijo se planteará "un camino hacia el 25 de mayo" para "darle contenido a ese acuerdo de 10 principios básicos", con el que el Gobierno pretende, según palabras de Francos, "cambiar la economía de Argentina".

Simultáneamente, avanzarán sobre "temas pendientes de febrero", afirmó el ministro, y discutirán "un acuerdo fiscal para resolver los temas que las provincias tienen sobre recursos". En ese sentido, recordó el impacto sobre las arcas provinciales que generó la reforma del Impuesto a las Ganancias aprobada por el Frente de Todos el año pasado, que redujo sustancialmente la cantidad de trabajadores aportantes. "Se les han quitado en el gobierno anterior al sistema de coparticipación de impuestos que el presidente Milei quiere reintegrar, como por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias”, dijo.

"Creo que es una cuestión natural que en las conversaciones con los gobernadores, como muestra de buena voluntad reciproca hacia el Pacto del Mayo, tratemos los temas que a cada una de las partes les interesa. Los gobernadores están preocupados por la cuestión fiscal a raíz del recorte que se hizo en la gestión anterior por el famoso tema de Ganancias. Y la Nación también está interesada en algunas normas que estaban en la ley Bases y que consideramos necesarias para acelerar el crecimiento de la Argentina", añadió.

Ministros provinciales irán al Palacio de Hacienda

Mientras tanto, este miércoles están citados los ministros de Economía de las provincias a una reunión en el Palacio de Hacienda, desde las 14 horas, en el marco de la Comisión Federal de Impuestos. Se espera que allí comiencen a delinear algunos aspectos relevantes de cara a la discusión de los gobernadores por el Pacto de Mayo.

Asimismo, el Presidente habló esta jornada en C5N tras el encuentro con representantes del campo en San Nicolás. Ante la consulta por la puja con los gobernadores por los fondos, dejó una definición categórica. "Si no se alinean no se podrán hacer reformas", dijo Milei esta tarde.

Cabe recordar que desde el Gobierno extendieron la invitación a rubricar los 10 principios del acuerdo, con la condición de que se apruebe la ley de Bases que Milei prevé tratar nuevamente en el Congreso, luego del fracaso del oficialismo en la Cámara de Diputados a principios del mes pasado, cuando debieron retirarla del recinto por no lograr el consenso necesario para su aprobación en particular.

