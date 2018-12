Conformes. Después del traspié con la Corte por haberes jubilatorios, el gobierno de Mauricio Macri celebró el histórico acuerdo sobre Ganancias.

Los jueces nombrados desde enero de 2017 pagarán el Impuesto a las Ganancias a partir del 1 de enero de 2019, por un inédito acuerdo al que llegaron ayer el Ministerio de Justicia con los magistrados y fiscales.



El acuerdo alcanzado tras dos semanas de negociaciones permitirá aplicar el descuento por Ganancias a más de cien nuevos jueces que el año próximo podrían duplicar ese número.



Ayer por la tarde, el Gobierno firmó el acuerdo junto a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General y la Asociación de Magistrados para reglamentar la ley sancionada en 2016 que obliga a tributar a los nuevos jueces. A pesar de la resistencia inicial, el Ministerio de Justicia finalmente logró que los jueces y fiscales aceptaran la propuesta.



El monto que pagarán los nuevos jueces por el Impuesto a las Ganancias es menos que el del resto de los trabajadores. El acuerdo contempla que el impuesto no se descuente sobre el total de sus haberes, sino que la base imponible sea la diferencia entre el nuevo salario de juez y el sueldo del cargo anterior (secretario letrado). De esta manera, los descuentos de Ganancias se aplicarán sobre el 35 por ciento de esa base.



Desde el Ministerio de Justicia aseguran que se trata de una aplicación gradual que durará por los menos unos cinco años. "Se ha dado un paso histórico, mediante el diálogo, en un acuerdo que logra el pago del Impuesto a las Ganancias de los nuevos jueces, fiscales y defensores, y el cumplimiento de la ley", sostuvo el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, que comandó las negociaciones.



De esta manera, la aplicación de Ganancias sobre jueces queda dividida en tres escalafones. Primero, los más perjudicados, los nuevos jueces que ingresaron por fuera del Poder Judicial: es decir, abogados que compitieron y ganaron sus concursos, que tributarán el 35 por ciento sobre el total de sus salarios.



Un escalón más abajo ingresan los nuevos jueces que ya eran empleados del Poder Judicial y ascendieron a jueces, la situación que se reglamentó ayer con la firma del acuerdo. Y el tercer escalafón, los más beneficiados, son los magistrados con más antigüedad que no pagan Ganancias, porque la ley sólo incluye a los nombrados desde 2017.



La intención del Gobierno es impulsar para el año próximo una nueva ley que incluya al resto de los magistrados, los que más resistencia ya han mostrado a perder ese beneficio. Desde el oficialismo señalaron que negocian un acuerdo con el peronismo en el Senado para que en febrero se presente una modificación de Ganancias que incluya a los jueces más antiguos. En diálogos informales con el diario La Nación, los "viejos jueces" están convencidos de que durante un año electoral, el Gobierno no tendrá resto para impulsarlo.



Exultantes, desde el oficialismo le pusieron números concretos al acuerdo. "Un juez soltero que suele ganar más de 200 mil pesos en mano por mes pagaría algo así como 12 mil pesos. Y si tienen familia, estarían por encima de 5 mil pesos", explicaron.



El pasado 27 de noviembre, la Corte Suprema ordenó que todos los jueces nombrados desde 2017 paguen Ganancias, revocando una medida cautelar que los eximía de ese tributo y que sólo dejaba en condiciones de pagar a aquellos que vinieran de afuera del Poder Judicial.