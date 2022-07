La fiscalía acusó a Nicolás Pachelo de matar de seis tiros a María Marta Belsunce hace casi 20 años en el country El Carmel de Pilar. El tercer juicio por el asesinato comenzó hoy en los tribunales de San Isidro.

Pachelo tenía una “empresa criminal”

“Esta acusación pública va a probar de manera incontrastable e irrefutable que Nicolás Pachelo es el responsable del crimen de María Marta Gracía Belsunce. Es un criminal de raza vinculado al mundo del delito desde la adolescencia. Es un psicópata, narcisita, ludópata empedernido, capaz de matar y mucho más”, sostuvo el fiscal adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, al dar los lineamientos iniciales de lo que será la acusación.

Antes, el fiscal Federico González enumeró la serie de robos y hurtos por los que Pachelo y otros dos acusados serán juzgados, y dijo que entre 2000 y 2018 tenía una “empresa criminal” dedicada al robo de viviendas.

Según el fiscal, Pachelo “sustrajo una caja metálica de seguridad, correspondiente a la actividad solidaria de la víctima”. creen que ella lo sorprendió y entonces él “la golpeó y efectuó un disparo en la cabeza y luego otros 5 en su cráneo. Quería robar y lograr impunidad”.

Además, indicó que “Pachelo robó todas las casas de viviendas lindantes a la casa de María Marta” y odiaba a la mujer porque “ella había pedido que sea expulsado del barrio”. También era “usuario de un arma de fuego de igual característica al arma utilizada en el crimen”.

En la entrada de los tribunales de San Isidro, el abogado Gustavo Hechem, que representa al absuelto viudo Carlos Carrascosa como particular damnificado en este tercer juicio, le dijo a la prensa que sin “ninguna duda” Pachelo fue el asesino y que la principal prueba es que aquel 27 de octubre de 2002 el exvecino estuvo “a diez metros de la víctima, a diez metros del lugar del hecho, sin ningún tipo de justificación”.

La audiencia –que era transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia-, se inició a las 11 en la misma sala del entrepiso de los tribunales de San Isidro donde en 2007 fue juzgado Carrascosa, y en 2011 los familiares y allegados a María Marta.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, presidido por el juez Federico Ecke e integrado por sus colegas Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

Quiénes son los otros imputados por el crimen de María Marta García Belsunce

Vestido con una campera inflable negra, por debajo un suéter gris y mucho más canoso que las últimas fotografías e imágenes que se conocían de él, Pachelo se quitó el barbijo y se puso de pie para responder ante el juez Ecke al interrogatorio identificatorio inicial y dijo: “Nicolás Roberto Pachelo, 46 años, soy comerciante, divorciado, tres hijos” y aclaró que tenía “estudios primarios y secundarios”.

Luego siguieron con el interrogatorio los otros dos imputados en la causa García Belsunce, los exvigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45), pero también Matías Osvaldo Marasco (43) e Iván Alfredo Martínez (34), que no están acusado por el homicidio, sino junto a Pachelo por una serie de ocho robos y hurtos cometidos entre 2017 y 2018 en countries del conurbano, en un debate que debería iniciarse ni bien culmine el del crimen del country Carmel.

El fiscal Ferrari, que está acompañado por sus colegas Federico González y Andrés Quintana, fue el encargado de hablar sobre el asesinato cometido hace casi 20 años en Carmel y reconoció errores en la investigación inicial.

”Han transcurrido casi dos décadas sin que el Estado haya sido capaz de dar una respuesta, no solo a la víctima sino también a la sociedad. Vamos a presentarles una verdad demostrable. Vamos a encontrarle una salida a este laberinto gris”, dijo.

Sobre el trabajo del fiscal original del caso, Diego Molina Pico, quien no ordenó de entrada la autopsia, y acusó al viudo y familiares, hoy todos absueltos o sobreseídos, Ferrari dijo que se hizo una instrucción defectuosa”, pero que “se arribará a una inequívoca solución”.

Pachelo, Glennon y Ortiz enfrentan una imputación como coautores de un “robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado” en perjuicio de María Marta, delitos que prevén la prisión perpetua.

Pachelo es el único de los tres imputados que llega al juicio oral preso -está alojado en la Unidad 9 de La Plata-, pero no por el crimen de María Marta en el que en 2017 fue imputado e indagado en libertad, sino por los robos por los que fue detenido en 2018, y ayer le pidió al TOC 4 que no lo cambien a una cárcel más cercana a San Isidro, pero no irá a todas las audiencias y prefiere quedarse en la Unidad 9 de La Plata donde estudia periodismo.

El viudo Carrascosa (77), que por primera vez en la historia de la causa será particular damnificado en este expediente, luego haber sido imputado, juzgado, condenado y luego absuelto de manera definitiva, hoy no asistió al juicio, y recién lo hará cuando declare como testigo, algo que no va a ocurrir en las primeras jornadas.