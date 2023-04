La guionista Florencia Kirchner intimó, a través de su abogado Gregorio Dalbón, a las conductoras de LN+, Viviana Canosa y Laura Di Marco, a que en un plazo de 24 horas rectifiquen "los dichos y agravios expresados en el programa +Viviana" el 6 de abril.

"En mi carácter de apoderado de la Sra. Florencia Kirchner, y de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, cuyas copias se encuentran a disposición, intimo a Ud. para que en un plazo de 24 horas de recibida la presente, utilizando el mismo medio y tiempo, rectifique los dichos y agravios expresados en el programa “+Viviana” emitido en el canal La Nación+ el 6 de abril del corriente; bajo apercibimiento de iniciar todas las acciones legales que por derecho correspondan", expuso el letrado a través de la notificación.

Durante la carta documento, Dalbón expuso las frases utilizadas por Canosa y Di Marco contra la exmandataria y su hija: "No escapa a su conocimiento que los maliciosos, vejatorios y persistentes usos de frases como 'a mí me da mucha pena Florencia me da mucha pena'; 'aparte la usaron a la hija siendo menor'; 'tiene una anorexia nerviosa galopante que eso es quienes estudian la enfermedad de la anorexia es falta de madre es falta de nutrición materna'; 'este poder es psicopático el kirchnerismo es psicopático no tiene empatía'; 'narcisismo patológico'".

En la misma línea, el abogado dejó un espacio para que ambas conductoras puedan recapacitar sobre sus dichos: "La invito a recapacitar y rectificar sus abordajes sobre los trastornos alimentarios y mentales que menciono livianamente y afectan a parte de las mujeres y hombres de nuestra sociedad. Los sufrimientos personales en nada hacen a cuestiones de interés público". A partir de esta nota, habrá una instancia de mediación y si no hay un cambio en la postura, se llegará a una demanda por el daño causado a Florencia Kirchner.

Por último, Dalbón remarcó la intención en los dichos contra la hija de la vicepresidenta: "Sus afirmaciones vertidas con notoria despreocupación y desparpajo constituyen un acto dotado de malicia, que más allá de pretender desprestigiar a la familia Kirchner, utilizan artera y livianamente temas como la anorexia, por ejemplo, tan sensibles para tantas personas, afectando derechos humanos y personalísimos".