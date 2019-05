¿Y los estadios? La ministra Bullrich dijo que en el futuro las pistolas Taser (foto) se aplicarán en más lugares, pero descartó por el momento utilizarlas en los estadios de fútbol.

Trescientas armas no letales comenzarán a ser utilizadas en unos 60 días por efectivos de las cuatro fuerzas de seguridad federales que realizan prevención de delitos en terminales aeroportuarias, portuarias y estaciones de trenes, tras la aprobación del reglamento general para el uso de pistolas electrónicas por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación.



Estas pistolas electrónicas disparan dos dardos unidos a unos cables que transmiten descargas eléctricas. En declaraciones radiales, el secretario de Gestión Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Enrique Thomas, aseguró que cada provincia deberá tomar la decisión de implementar o no dichos elementos represivos.



"Las armas electrónicas no letales de tipo Taser (palabra que se popularizó por metonimia con el nombre de la marca comercial Taser) se incorporan en el cuidado de la ciudadanía. Hoy se dictó el reglamento de uso", anunció ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich por Twitter.



En diálogo con la prensa, dijo que eso va a "mejorar las condiciones para la vida de la gente", ya que "utilizar un arma no letal siempre es mejor que utilizar una letal". El Reglamento para el empleo de Taser fue aprobado ayer mediante la resolución 395/2019, publicada en el Boletín Oficial y anunciada en enero.



De acuerdo a la norma, esas armas se emplearán "para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito".



Precisa que "ante el necesario empleo de armas electrónicas no letales, funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad federales deberán identificarse como tales de viva voz, salvo que dicha acción pueda suponer riesgo".



El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, precisó que las armas llegarán a manos de efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria en "unos 60 días", cuando finalice el proceso de licitación y cuando los efectivos ya estén instruidos.



El funcionario dijo que en principio serán "300 armas", que serán asignadas a grupos tácticos y al personal que trabaja en aeropuertos, puertos y estaciones de trenes. Aclaró que no podrán ser empleadas en manifestaciones. El personal debe recibir entrenamiento y ya comenzaron las capacitaciones.



El secretario dijo que la idea es que los efectivos la lleven como única arma, mientras que los integrantes de grupos tácticos podrán llevar ambas y evaluar el uso ante una situación determinada. Télam