El oficialismo y la oposición decidieron ayer clausurar la discusión del proyecto de ley que modifica los alcances y la operación del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría General de la Nación porque no se llegó a un acuerdo sobre los cambios de la actual estructura de la Procuración. Así lo confirmaron fuentes de ambas bancadas que decidieron suspender la reunión de la Comisión de Justicia que iba a realizarse ayer por la tarde. Para Cambiemos, las modificaciones al proyecto impulsado por el macrista Federico Pinedo y el peronista Miguel Ángel Pichetto son "inaceptables".



Según las fuentes, el meollo de la cuestión fue que el predictamen que debía debatirse en comisión eliminó una cláusula transitoria, que era el corazón de todo el asunto, porque suprimía la existencia de direcciones generales creadas por la procuradora renunciante, Alejandra Gils Carbó.



"Para nosotros no es aceptable convalidar lo que hizo Gils Carbó en la Procuración: designó al 45 por ciento de los funcionarios, ninguno por concurso y todos de Justicia Legítima", dijo Pinedo.



Para el senador porteño "es absolutamente vergonzoso y no lo vamos a convalidar". "Hacemos una buena ley de Ministerio Público Fiscal o seguimos como estamos", arriesgó Pinedo.



El proyecto de dictamen que distribuyó ayer la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, encabezada por el peronista Pedro Guastavino, fue el detonante.



Desde el Frente para la Victoria, en tanto, se negaron a hacer comentarios sobre la situación de manera oficial, aunque voceros de la bancada reconocieron que aprobar el proyecto era "forzar la delicada situación" del bloque mayoritario. De ese modo se refirieron a la interna entre kirchneristas y no kirchneristas que integran el bloque que encabeza el rionegrino Pichetto y que la semana pasada mantuvieron un fuerte enfrentamiento sobre apoyar o no el proyecto.