Resistencia. Agustín Rossi (izquierda) y Graciela Camaño, figuras claves de la oposición, que ayer se unieron en el Congreso para intentar debatir Ganancias, ante la resistencia oficialista.

La primera sesión del año en la Cámara de Diputados terminó ayer en fracaso para la oposición que, unida, había logrado el quórum para la sesión especial en la que intentaba aprobar dos proyectos de alto contenido social pero que pondría en serias dificultades a las cuentas del Estado.



Si bien logró sentar en sus bancas a 130 legisladores, uno más de lo requerido para abrir la sesión, no pudo pasar el filtro de los dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento de los proyectos para eliminar el Impuesto a las Ganancias a los jubilados y limitar los aumentos en los servicios públicos.



La oposición buscaba tratar un amplio temario que incluía 78 proyectos, pero la ofensiva no le alcanzó para reunir los dos tercios que necesitaba para abrir la discusión, ya que los proyectos no contaban con sus respectivos dictámenes de comisión.



La estrategia del arco opositor fue bloqueada por Cambiemos, cuyos diputados bajaron al recinto una vez que la oposición logró el quórum para impedir que esa ofensiva reuniera la mayoría especial mencionada.



Con la estrategia de unirse para tratar un conjunto de proyectos resistidos por el oficialismo, el interbloque peronista de Argentina Federal, a cargo de Pablo Kosiner, el Frente Renovador, de la massista Graciela Camaño, y el Frente para la Victoria-Partido Justicialista, que preside Agustín Rossi, dejaron sus diferencias políticas de lado y lograron quórum con la presencia de 130 diputados con el aporte de diputados de otras bancadas de la oposición.



La sesión se llevó adelante mientras en las afueras de Congreso se desarrollaba la movilización convocada por las centrales sindicales en contra del modelo económico impulsado por el Gobierno nacional.



Entre los que aportaron sus diputados figuraron el interbloque Red por Argentina (exmassistas y Movimiento Evita-Libres del Sur), el Frente Cívico por Santiago del Estero; 3 de los 4 diputados de San Luis que responden al gobernador Alberto Rodríguez Saá, y la Izquierda.



Además lo hicieron los santafesinos Alejandra Rodenas, Alejandro Ramos (justicialismo) y Luis Contigiani (socialismo); los catamarqueños peronistas Silvana Ginocchio y Gustavo Saadi, y el mendocino José Luis Ramón. También contribuyeron a la estrategia opositora la tucumana Teresita Villavicencio, de Evolución Radical, el bloque que encabeza Martín Lousteau, y el salteño Alfredo Olmedo, perteneciente al interbloque Cambiemos, uno de los primeros en llegar al recinto, con su clásica campera amarilla.



En la sesión, Camaño cuestionó al Gobierno nacional por ‘no permitir que el Congreso funcione‘, y advirtió: ‘No podemos seguir cobrando estas sumas de dinero mientras no hacemos un carajo‘. Kosiner se sumó a las críticas al oficialismo y aseguró que ‘no son nuestros proyectos, son los problemas de los argentinos‘, al mencionar los referidos a tarifas y jubilados.



Finalmente, el presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, sometió a votación la moción opositora para habilitar en primer término las iniciativas para eximir de Ganancias a los jubilados. Pero la propuesta no alcanzó los dos tercios y terminó con 131 votos a favor y 90 en contra (con 72 negativos ya bloqueaba la estrategia), tras lo cual la sesión continuó con los discursos en minoría de opositores.



La oposición tampoco logró habilitar el debate de los proyectos que proponían frenar los aumentos de tarifas en los servicios públicos, ya que la votación terminó 120 a favor y 95 en contra, y tampoco reunió los dos tercios.

Protagonistas

Agustín Rossi Diputado FpV-PJ

‘La gente no aguanta más, y el Congreso debe asumir la responsabilidad. (Mauricio Macri) no escucha a los argentinos, salvo a sus amigos y a su círculo más cerrado. No crean que la baja en la intención de voto del Presidente en las encuestas es producto de un complot de todos los argentinos: es producto de las políticas económicas’.

Axel Kicillof Diputado FpV-PJ

‘Era obvio lo que pasa: ganancias escandalosas para toda la cadena del sector, que no se han traducido en inversiones, ni en mejora del servicio, ni de la producción. (Esas ganancias) siguen un camino que el Presidente conoce muy bien, hacia paraísos fiscales. Nadie tiene la menor idea de lo que le va a venir en la factura’.

Felipe Solá Diputado Nacional (PJ)

Señaló que ‘no se puede negar el derecho a discutir y debatir de quienes hemos conseguido quórum’, en referencia a la de­cisión de cambiemos de no avalar la sesión en la que la oposición buscaba el trata­miento de proyecto como el que retrotrae los aumentos de tarifas o eximir del pago de Ga­nancias a los jubilados.

Emilio Monzó Diputado Pro

El presidente de la Cámara, que es miembro del oficialismo, se vistió de virtual aliado de la oposición para que Diputados tenga su primera sesión del año. Le dio 10 minutos de plazo a la oposición para llegar al número. Detuvo una maniobra de sus pares para levantarla por falta de quórum y se ganó la rabia de los macristas.