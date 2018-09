El oficialismo y el peronismo unificaron ayer sus posiciones en el Senado para rechazar, en comisión, un proyecto de ley presentado por un sector del peronismo aliado al kirchnerismo, que buscaba limitar la adquisición de deuda externa, y que podía afectar el acuerdo con el FMI.



El proyecto pretende limitar al 60% del PBI de la Argentina el índice de endeudamiento externo; la iniciativa fue debatida en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta y no recibió ninguna firma.



El autor del proyecto, el puntano Adolfo Rodríguez Saá, faltó a la reunión y tampoco estuvieron los integrantes del Frente para la Victoria, Cristina Fernández y Marcelo Fuentes.



Los únicos integrantes presentes de Presupuesto y Hacienda fueron siete representantes de Cambiemos y tres del Bloque Justicialista, quienes se negaron a firmar el dictamen del proyecto. De hecho, el expediente sólo fue defendido por las senadoras ultra K, María Sacnun y Anabel Fernández Sagasti; y por el peronista formoseño José Mayans que no pertenecen a la comisión encabezada por el macrista Esteban Bullrich; pero al no obtener dictamen, la iniciativa no será debatida en el recinto. La postura del oficialismo y el peronismo que responde a los gobernadores fue interpretada como un mensaje hacia el FMI, y hacia los mercados, en apoyo a las negociaciones entre Argentina con el organismo crediticio.