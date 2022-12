La sesión preparatoria en la que el oficialismo buscaba reelegir al frente de la Cámara de Diputados a Cecilia Moreau fracasó por falta de quórum pero la diputada del Frente de Todos (FdT) continuará de todos modos al frente del cuerpo hasta que se elijan nuevas autoridades.



El oficialismo sólo pudo reunir 122 de los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate, ya que Juntos por el Cambio (JxC) había anunciado que no bajaría a la sesión en rechazo a la resolución de la Presidencia de la Cámara que suspendió la designación de los miembros del cuerpo en el Consejo de la Magistratura.



El FdT reunió 122 legisladores acompañado por cuatro aliados del interbloque Provincias Unidas y el neuquino Rolando Figueroa.



Tras media hora de demora, el encargado de dar por levantada la sesión -cumplido el plazo reglamentario- fue el diputado Carlos Heller, que presidió el plenario por ser el legislador de mayor edad, quien anunció que las autoridades encabezadas por Moreau continuarán en sus funciones hasta que se realice una nueva sesión.



De esta manera, Heller hizo referencia al artículo 37 del reglamento de la cámara baja, con lo cual continuarán además en sus cargos el vicepresidente primero, Omar De Marchi (PRO); el segundo, José Luis Gioja (FdT) y el tercero Julio Cobos (UCR) hasta que se elijan nuevas autoridades.



Asimismo, seguirán en sus cargos el secretario General, que actualmente ocupa Juan Manuel Cheppi; el Parlamentario, en manos de Eduardo Cergnul; la Secretaría Administrativa, a cargo de Rodrigo Rodríguez.



Al termino de la sesión, Moreau -junto con los legisladores de la bancada oficialista- ofreció una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos, en la que ratificó su decisión de apelar el fallo del juez Martin Cormick que impedía a la diputada radical Roxana Reyes asumir una banca en el Consejo de la Magistratura y resolvió dejar en suspenso todas las designaciones efectuadas recientemente, con el argumento de resguardar las potestades de la institución que preside.



"Mi rol es, fue y será garantizar la presencia de los cuatro consejeros de la magistratura, por lo cual apelamos la decisión del juez con convicción. Para mí no hay fallos buenos y fallos malos según la conveniencia del momento", dijo Moreau.



Y agregó: "Quiero decir que más allá de la Asamblea Legislativa de hoy, a quien les habla nunca la movieron los cargos, sí las convicciones y la militancia política".



"Vamos a seguir trabajando para respetar la autonomía de esta Cámara en cuanto a sus decisiones y que no sea vulnerada por nada ni por nadie", insistió Moreau y añadió: "Los partidos políticos debemos transitar el camino de la construcción de un nuevo pacto democrático donde las instituciones sean libres. No voy a soportar más como militante política el maltrato".



Por su parte, el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, expresó su "repudio absoluto" a la actitud de JxC y otros bloques políticos de no dar quórum para realizar la sesión preparatoria en la que debía ser ratificada Cecilia Moreau como presidente de la Cámara y consideró que "hay una clara maniobra de entorpecer el funcionamiento" del cuerpo.



"Es de una gravedad institucional enorme. Es un hecho político e institucional inédito", aseveró Germán Martínez y agregó: "Aquí hay una clara maniobra de entorpecer el funcionamiento de la Cámara de Diputados".



En tanto, los referentes de JxC también ofrecieron una conferencia de prensa en Pasos Perdidos para ratificar su decisión de no dar quórum y rechazar la decisión de Moreau de dejar en suspenso las designaciones en el Consejo de la Magistratura.



"Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional que nunca ha ocurrido en esta Cámara", advirtió el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, y consideró que Moreau "ha decidido no representar al Cuerpo ni defender al Cuerpo, sino asociarse a la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, que es paralizar las instituciones, el Consejo de la Magistratura y atropellar la Justicia".



Con diferentes argumentos, el interbloque Federal, en la voz del bonaerense Alejandro 'Topo' Rodríguez, anunció que no bajaría al recinto a dar quórum para la ratificación de Moreau al frente del cuerpo pero pidió al oficialismo y a la oposición que debatan temas de interés de la sociedad y se pongan de acuerdo para sesionar, al advertir que en ese espacio están "hartos de que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio sigan judicializando la política".



"El trabajo del Congreso tiene que centrarse en los grandes temas que hoy angustian y preocupan a la sociedad argentina", aseveró Rodríguez, al considerar que "deben aprobarse las leyes que nosotros hemos propuesto para mejorar la inversión productiva y crear trabajo productivo en la Argentina".



En esa misma línea, el Frente de Izquierda había anunciado: "No vamos a dar quórum para elegir a las autoridades de la Cámara. Se trata de una rosca ajena a los intereses de los trabajadores, en una Cámara que sesiona casi exclusivamente a pedido del FMI".



En la sesión el oficialismo buscaba que Moreau sea reelecta hasta diciembre de 2023 como presidenta de la Cámara de Diputados.



Cecilia Moreau fue electa el pasado 2 de agosto en reemplazo de Sergio Massa, quien asumió en esa fecha al frente del Ministerio de Economía de la Nación.