Sin quórum. Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, levanta la sesión para frenar la reforma de las Fuerzas Armadas y las Asignaciones.

La oposición sufrió un duro traspié en Diputados al no alcanzar quórum en una sesión convocada con proyectos para eliminar el decreto que reduce las asignaciones familiares y el que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar en seguridad interior.



El fracaso fue posible por ausencias variadas en los principales bloques que convocaron a la reunión, que unidos superan los 129 votos necesarios para abrir una sesión. No así para tratar proyectos sin dictamen, como era el caso, que requieren los dos tercios.



Se habían comprometido a participar de la sesión el FPV-PJ (65 diputados), interbloque federal (33), el Frente Renovador (21), el Movimiento Evita (5), los 4 puntanos y los 3 de izquierda.



Hubo ausencia del kirchnerismo, el peronismo federal y el massismo y no aparecieron los santiagueños.



Debían alcanzar para empezar, pero todos fallaron y a las 11.40, con 120 bancas ocupadas, Alfredo Olmedo otra vez se encargó de levantar la sesión.