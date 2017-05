El papa Francisco envió una carta a Milagro Sala, detenida en Jujuy, en la que manifestó que espera que su situación se resuelva ‘bien y pronto‘ y dijo comprender el ‘dolor y sufrimiento‘ de la dirigente social, informó ayer la organización Tupac Amaru.

El pontífice respondió con la carta manuscrita a otra que le envío Sala transmitiéndole que era víctima de ‘hostigamiento‘ en su lugar de detención, y fue recibida el miércoles pasado por la dirigente en la unidad penal del barrio jujeño de Alto Comedero.



‘Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto‘, sostuvo el Papa. ‘Le aseguro mi oración y, por favor, le pido que no se olvide de rezar por mí‘, le pidió el pontífice. ‘Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide‘, concluyó Francisco.



Sala está detenida desde enero de 2016 en el penal de Alto Comedero por distintas causas en su contra, entre ellas acusaciones por extorsión, asociación ilícita y fraude a la administración pública. La prisión preventiva de la dirigente social kirchnerista es objetada por la Organización de las Naciones Unidas, que consideran a Sala una ‘presa política‘ y sostienen que su detención es ‘arbitraria‘.

Fuente: DyN