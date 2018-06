Expectativa. Se espera que en una reunión prevista para hoy se cierre un acuerdo que permita sostener los precios de los combustibles en todo junio.





Empresas petroleras frenaron el aumento de las naftas programado para hoy luego de una reunión con representantes del Ministerio de Energía tras la decisión del Gobierno de aumentar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).



"Por ahora hay una negociación abierta en el Ministerio de Energía así que no se va a trasladar a precio el aumento del ITC", aseguró una fuente de una petrolera a Todo Noticias. La reunión entre las partes continuará hoy.



Los precios estaban por incrementarse luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) subiera la tasa ITC en un 6,7 por ciento a partir del 1 de junio, algo que tiene una incidencia directa sobre los valores de naftas y gasoil. Eso desembocaría en una suba de 1,3 por ciento. El salto hubiera sido de 34 centavos. Con la nueva suba, el litro de nafta súper se pagaría a 26 pesos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, mientras que en el interior del país el litro implicaría un desembolso de 28 pesos.



El ministro de Energía, Juan José "Aranguren nos pidió que no pasemos la suba del impuesto a los surtidores", aseguraron altas fuentes del sector al sitio de noticias Infobae.



El pedido del Gobierno nacional de Mauricio Macri no es el primero a las petroleras. Luego del salto del dólar a 25 pesos a mediados de mayo, el Ministerio de Energía cerró un acuerdo con YPF, Pan American Energy y Shell Argentina en el que esas petroleras pusieron en pausa los precios de los combustibles hasta el 1 de julio. Sin embargo, dicho acuerdo es un tema aparte de la actualización del impuesto a la comercialización.



Si bien tanto del Ministerio de Energía, como de las empresas refinadoras se mantiene un singular hermetismo sobre el sorpresivo freno al aumento previsto, fuentes confiables del sector destacaron "dudas sobre la forma de instrumentación del ajuste impositivo", y la imposibilidad de las firmas de no trasladar ese efecto al valor final para el consumidor.



Los expertos destacan que "la industria ya viene con un notable rezago en su política de precios, por el acuerdo que habían firmado en mayo cuando se les impidió aumentar entre 7 y 8 por ciento".



Se estima que en la continuidad de la reunión de los técnicos del sector con el ministro en el curso de hoy se cierre un acuerdo que permita sostener los precios en todo junio.



La reforma tributaria, que fue aprobada por el Congreso al final de año pasado y que es parte de las políticas que está impulsando el gobierno de Mauricio Macri, establece actualizar en forma trimestral los montos fijos del impuesto a los combustibles en función del índice oficial de inflación.