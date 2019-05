El Gobierno inició una negociación con el peronismo no kirchnerista con el objetivo de acordar una declaración de diez puntos básicos que envíen una “señal” a los mercados antes de las elecciones. En el acuerdo, participaron Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa, como representantes de Alternativa Federal, y Rogelio Frigerio en representación del Gobierno.

Hasta el momento han trascendido diez puntos que estarían en el documento final, entre los que figurará tener estadísticas transparentes y pagar compromisos con acreedores.

Sobre este acuerdo el ministro de Interior bridó una extensa entrevista en Radio Mitre.

-¿Cuál es el propósito del acuerdo?

- Hace bastante que venimos conversando de manera informal con muchos dirigentes de la oposición, con los que vemos que en privado tenemos más coincidencias de las que a veces se manifiestan después en público. Sabemos que muchos dirigentes cuando son consultados en el exterior plantean cosas muy serias. Estuvo también el llamado de Sergio Massa la semana pasada a conformar un acuerdo. Entendemos nosotros hay una masa crítica importante de la dirigencia de la oposición con la que podemos plantear algunas cosas básicas como las que hablaban con Gastón Remy, temas que no deberían formar parte de la discusión político partidaria, temas que deberían asegurar para lo que queda de este mandato y sobre todo para el futuro que hay cosas que en Argentina ya no se discuten más.

-El gobierno del presidente Macri nunca fue amistoso con los acuerdos, bajo el argumento de que los acuerdos políticos con la oposición alteraban la identidad política del PRO. La pregunta es ¿por qué ahora y no antes?

-Este Gobierno ha hecho más acuerdos con la oposición que ningún otro en la historia reciente de la Argentina. Básicamente porque somos el gobierno de los últimos cien años de mayor debilidad en el Parlamento. Hemos logrado acuerdos fundamentales, al principio para salir del default, para salir del cepo cambiario, para avanzar en el federalismo, en los acuerdos con el mundo. Vaca Muerta es otra señal clara de acuerdos políticos. No se si es factible encontrar otro Gobierno que haya encontrado otros acuerdos políticos con la oposición como este. Hoy percibimos que hay un clima, a pesar de la coyuntura electoral, un clima más favorable a este tipo de acuerdos. Hay que seguirlos trabajando, todavía no hablamos con toda la oposición. Esperemos que esto termine en un acuerdo con la mayoría de la oposición, o con toda la oposición. Ninguno debería estar afuera de estos acuerdos básicos esenciales.

- Hay muchos sectores de Cambiemos, en muchos casos incluso figurabas en esa lista de dirigentes que planteaban que había que abrir más Cambiemos. Lo ha dicho Martín Lousteau, Emilio Monzó. ¿Esto puede ser el camino para acuerdos electorales?

- Sigo pensando como antes que es importante ampliar la base de sustento político de nuestro espacio. Me gustaría no contaminar esta iniciativa, que no tiene dueño. No tiene que contaminarse con el tema electoral, esto tiene que trascender la cuestión electoral. La Argentina necesita estos acuerdos más allá de los partidos políticos. Tienen que ser acuerdos multipartidarios donde la sociedad y el exterior perciban que los argentinos nos podemos poner de acuerdo en cuestiones básicas como nunca antes en nuestra historia.

-Todo parece indicar que el kirchnerismo está más competitivo que el peronismo más proclive a acordar estos temas con el Gobierno. ¿Cuánto valor tiene un acuerdo que excluya a la fuerza más competitiva que tiene el gobierno enfrente?

-El acuerdo a priori no excluye a nadie. Son cuestiones muy básicas, la mayoría está en la Constitución Nacional. No estamos planteando cuestiones disruptivas. Estamos planteando cosas básicas que yo tengo la esperanza puedan ser adoptadas por la mayor parte de la oposición en la Argentina. Esperemos que no excluya a nadie. Vamos a trabajar para eso.

-Hay dos puntos o tres, el primero tiene que ver con la eventualidad de la reforma laboral y el segundo con una reforma previsional.

-Por eso lamento que se haya filtrado este tema antes de haber logrado hablar con todos y trabajado un borrador. No hemos tenido la oportunidad de hablar con todos los dirigentes de la oposición; se filtró un borrador, eso no es un acuerdo final. En lo que se dio a conocer en la prensa no está lo de Vaca Muerta y yo la verdad que después de escuchar tu conversación con Gastón Remy creo que Vaca Muerta también debería formar parte de estos acuerdos. Los empresarios que se manifiestan a favor de estos acuerdos también tienen la oportunidad de aportar otras cosas. Esto es solo un puntapié inicial para destrabar las discusiones respecto a cuáles son los puntos relevantes de consenso que necesita la Argentina. Recién estamos empezando este proceso de negociaciones, todavía no hemos hablado con todos, pero sabemos que gran parte de esos puntos han sido planteados por muchos dirigentes importantes de la oposición en privado. Creemos que vamos a poder avanzar significativamente en una lista de acuerdos.

-El último punto el del default pareciera el más importante.

-Porque eso se ha puesto en duda por los mercados, por aquellos que le han prestado a la Argentina. Hemos escuchado a dirigentes de la oposición plantear que se van a respetar los contratos, que se van a honrar los compromisos de la Argentina. Está bueno que eso lo podamos formalizar y mostrar hacia la sociedad y el mundo. La mayor parte de los que tenemos responsabilidad hoy en la vida política argentina no tenemos que volver a defraudar en este sentido a aquellos que han apostado por nuestro país.

-¿Cuánta gente conocía este acuerdo?

-Muy pocos porque es algo que empezamos a trabajar el lunes de esta semana. No hemos podido hablar con todos, lo vamos a hacer y esperamos que de la oposición nos llamen. Muchos estamos más de acuerdo que lo que se percibe hacia afuera. Es importante que se perciba que una parte importante de la dirigencia argentina está de acuerdo en cuestiones básicas que hacen a la posibilidad de que los argentinos puedan vivir mejor.

- ¿Quiénes eran?

-Puntualmente hablamos con Miguel Pichetto, con Juan Manuel Urtubey y con Sergio Massa. Y empezamos a hablar también con gobernadores y con otros dirigentes de la oposición. Hay muchos dirigentes con los que entendemos tenemos chances de llegar a acuerdos. Llegó el momento de demostrar que nos podemos poner de acuerdo en cuestiones básicas esenciales que también vamos a intentar que no formen parte de la discusión político partidaria electoral en este año tan importante.

- Es medio penoso pero una de las personas que mencionaste entre la gente que conocía este proyecto antes que trascendiera, le dijo a un colega anoche que esto era una especie de chivo de prensa para calmar a los mercados.

- No, para nada. Tiene la seriedad suficiente como para que nos manejemos con muchísima precaución, con muchísima seriedad. El impacto real en los mercados va a ser si nos ponemos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo en estas cosas los últimos meses de esta gestión van a tener mayor certidumbre, menor volatilidad, van a repercutir favorablemente en el tipo de cambio. Y cualquiera sea elegido para gobernar el país en los próximos cuatro años también va a arrancar desde una posición mucho mejor para resolver los problemas pendientes. Esto es un tema muy serio que hay que manejarlo con mucha responsabilidad como la que han manifestado muchos dirigentes de la oposición como cuando hablan para afuera. Mencioné el caso de Pichetto en EEUU, Urtubey cada vez que tiene que salir a hablar, del mismo Sergio Massa, de Lavagna que yo se fehacientemente cuando hablan con inversores, con el exterior, se manifiestan con mucha seriedad.