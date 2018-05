En el día del tratamiento y probable sanción en el Senado del proyecto de ley opositor que retrotrae las tarifas de luz, gas y agua a noviembre del año pasado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , sostuvo que el Gobierno "no va a dudar un instante" en hacer lo que tenga que hacer, en clara alusión a la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri vete la ley.

La oposición en la Cámara alta tiene previsto convertir hoy en ley el proyecto que retrotrae las tarifas a noviembre de 2017, norma que el mandatario adelantó que está dispuesto a vetar. "Me cuesta entender qué hay detrás de esta paradoja que va a ocurrir hoy, donde aparentemente están los votos para convertir en ley algo que nadie quiere", sostuvo Frigerio.

En diálogo con radio Mitre, el ministro del Interior dijo: "Tengo la esperanza de que esta situación tan irracional que está ocurriendo hoy sea solo un mal trago y que a partir de mañana podamos seguir construyendo un mejor futuro para la gente".

Frigerio planteó cuál es la utilidad de tratar y sancionar una iniciativa que no será reglamentada. "Si sabemos que esta ley no se va a poner en práctica, ¿por qué no discutimos algo para la gente que sí podría ser una solución parcial?", preguntó.