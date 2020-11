El ex ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, puso en duda el liderazgo del expresidente Mauricio Macrial interior de Juntos por el Cambio al afirmar que "no alcanza con ser expresidente, la gente tiene que decidir si Macri va a liderar o no". "Los que determinan los liderazgos son los ciudadanos", remarcó.

"Yo vengo haciendo una autocrítica desde que estábamos adentro del gobierno. Nosotros nos damos cuenta que no cumplimos las expectativas enormes que habíamos generado", dijo Frigerio en declaraciones radiales. En la misma línea, el exministro aseguró que celebra "los ejercicios de autocrítica como la de Macri".

"El nuestro fue uno de los gobiernos más débiles, debilidad parlamentaria y territorial que no se veía desde hacía muchísimos años. El ex presidente Macri dijo que él se tendría que haber involucrado más y yo coincido con eso, se lo pedíamos", manifestó.

Consultado sobre las críticas que el expresidente realizó contra su persona y contra Nicolás Massot durante una entrevista, Frigerio consideró que a su entender el exmandatario afirmó que "tendría que haber puesto su foco en la gestión, y asume que no lo puso". "No me enojó lo que dijo", remarcó.

Sin embargo, Frigerio dijo que como funcionarios tenían "enormes responsabilidades", pero "el poder no pasaba por nuestras manos". "Él debería haber estado metido", apuntó contra Macri.

"¿Si me preguntas por qué fallamos? Fue porque no tomamos conciencia de nuestra debilidad política de origen. El gobierno se fue encerrando en sí mismo", consideró Frigerio.

En la misma línea consideró que las políticas que intentaron imponer durante su gestión "eran las correctas". "Lo que faltó fue el volumen político, y ahí fue donde fallamos. Mi autocrítica es que no tuvimos la capacidad de convencer a los demás de lo que teníamos que hacer, a Macri, a Peña", señaló.