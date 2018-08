En medio del escándalo por los cuadernos en los que aparecen los movimientos de dinero que supuestamente provenían de coimas que exfuncionarios le cobraban a empresarios durante la gestión kirchnerista, Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, advirtió que “lo más a triste es que a nadie le sorprende”



“Esto no es un hecho político. Lo que está pasando en Argentina es un hecho delictivo. Es decir, la Justicia está poniendo presos a delincuentes, a gente que se llevó a su casa la plata de los contribuyentes. Toda esta plata que se llevaron son rutas que no se terminaron, cloacas que no se concluyeron, viviendas que no se hicieron”, expresó Frigerio en TN.

Y agregó: “Por eso es tan importante que la Justicia actúe y es igual de importante que recupere esa plata para que podamos hacer esas obras que necesita la gente”.

Además, el Ministro recalcó que “todos sabíamos que en el gobierno anterior había una matriz de corrupción como nunca antes se había visto en la historia, por más que la obra pública siempre estuvo asociada a la corrupción”.

Asimismo, destacó el accionar de la actual gestión al respecto: “Hemos cambiado la forma de licitar, porque hemos hecho todo transparente, y eso ha posibilitado que con la misma plata se pudiera hacer muchísima más obra que en el pasado”.

“Hoy la Justicia tiene totalmente las manos libres para investigar y meter preso a quien considere que haya sido culpable de llevarse la plata de la gente. No se apaña a nadie más. Todos somos iguales ante la ley”, sentenció.

Fuente: TN