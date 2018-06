¿Otro caso Pérez Volpín? "María Cristina estaba llena de vida y ahora está en la morgue", afirmó ayer uno de los abogados de la chica que murió en Recoleta.

Una chica de 27 años murió ayer mientras le hacían un estudio de rutina en la clínica Diagnóstico Médico de Recoleta y las primeras versiones indican que hubo un problema con la anestesia y la Justicia investiga si se trata de un caso de mala praxis como el de la periodista Débora Pérez Volpín.



María Cristina Portillo Martínez se atendió en el Diagnóstico Médico donde la trataban por una lumbalgia aguda. Se trataba de un estudio sencillo de rutina, pero por alguna razón aún indeterminada la intervención derivó en la muerte de la paciente.



El cuñado de Portillo Martínez esperaba en los pasillos del centro médico a que terminara el estudio, cuando una doctora le explicó que habían surgido complicaciones. "Hizo una reacción alérgica que la descompensó, la tuvimos que entubar, vino la emergencia, la reanimamos y no pudimos sacarla", contó a TN.



El cuñado de la mujer aseguró que habían informado sobre todas las drogas a las que era alérgica, entre las que mencionó "corticoides". Los profesionales indicaron que se le había pasado "toda la medicación que hay que pasarle".



Según relató el hombre, la médica se mostró conmovida por la situación: "Yo tampoco puedo creerlo, nunca me pasó esto en 20 años de médica. Hubo un equipo de más de 15 personas pero no la pudimos sacar. Tengo un dolor absoluto".



"Portillo Martínez sufría de una lumbalgia aguda", explicó Patricia Apestegui, abogada de la familia, del estudio ASK Abogados. "Mientras le realizaban un bloqueo radicular (aplicación de un anestésico local) la paciente sufrió un shock anafiláctico que la condujo a la muerte", precisó. Sin embargo, aclaró que para conocer la causa de la muerte aún hay que esperar al resultado de la autopsia, que demorará algunos días. Apestegui dijo que no existen antecedentes de un fallecimiento durante un estudio de este tipo. Sin embargo, Alejandro Sánchez Kalbermatten, abogado del mismo estudio, calificó al episodio como "otro caso Pérez Volpin" y denunció una "negligencia médica".



El 5 de febrero, la periodista Débora Pérz Volpin perdió la vida cuando durante una endoscopía que se le practicaba en la Clínica La Trinidad, en Palermo, sufrió un paro cardiorrespiratorio.