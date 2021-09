Lucas fue a vacunarse al Centro Cultural de Libertad; ya tenía su primera dosis de Sinopharm, por lo tanto esperaba su segunda de la misma, ya que es la única vacuna que no se aprobó para combinar.

En dialogó con la victima, afirmó que: “La vacunadora me toma el brazo, me dice ponelo flojo, me aplica la vacuna y me dice listo, la segunda dosis de AstraZeneca. Le informo que yo tengo como primera dosis Sinopharm, viene una de las chicas que estaba ahí coordinando, me lleva aparte y me dice que cometieron un error. Me piden números telefónicos y me dicen que especialistas se van a comunicar conmigo para hacer un seguimiento de salud”

"En el sistema ahora informan que me aplicaron Sinopharm como segunda dosis y en el carnet ponen AstraZeneca . Luego reclamo que aclaren esa situación y dan de baja en el sistema que tengo la segunda dosis. Se comunica el coordinador del lugar avisándome que el me va hacer el seguimiento “médico”. Le pregunté si es médico y me informa que NO. Hice las denuncias correspondientes y desde el 148 me informan que es un error muy grave esa combinación, no está aprobada por Anmat. Aclaro que en ningún momento me avisaron que me iban a aplicar AstraZeneca", contó Lucas, la victima, preocupadísimo.

Desde el ministerio de salud de la Provincia de buenos aires, afirmaron a Oeste Noticias, que la Sinopharm es la única vacuna que al momento no tienen autorizada a combinar.