En Catamarca, su provincia natal, un mural lo recuerda con una de sus frases memorables

La historia de Mario Antonio Cisnero, "el Perro", se suma a la de los otros 90 héroes argentinos que estuvieron enterrados en el cementerio de Darwin durante más de tres décadas sin ser identificados. El 26 de marzo, 214 personas viajaron desde Ezeiza hacia Mount Pleasant para poder revelar la cruz con el nombre de sus familiares, caídos en la guerra de las Islas Malvinas de 1982.

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación informó, en el marco del Plan Humanitario Malvinas, que Cisnero es el número 91. En los peritajes realizados durante el 2017 en el cementerio de Darwin, bajo la supervisión de la Cruz Roja Internacional, se encontraron una serie de efectos personales (cédula de identidad y un cuaderno de anotaciones) pertenecientes al sargento catamarqueño. Una vez que se les entregaron las pertenencias a sus familiares, fueron ellos quienes aceptaron donar su sangre para cotejarla con el ADN de Cisnero, caído en combate el 9 de junio de 1982.

Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, visitó Catamarca a fines de abril para entregarles los objetos a sus familiares, quienes por ese entonces se negaban a entregar muestras de ADN porque creían erróneamente que tras la identificación su cuerpo sería traído al continente incumpliendo el deseo del soldado de permanecer en las islas Malvinas si no regresaba vivo.

La causa impulsada desde 2008 por el veterano Julio Aro, y tomada en 2012 por el gobierno argentino, nunca planteó la posibilidad de traer los cuerpos de los caídos al continente. El Plan Humanitario se basó únicamente en la identificación de los soldados, en devolver el nombre a los 122 héroes que durante 35 años descansaron bajo una placa que rezaba "Soldado Argentino Solo Conocido por Dios".

"No me entrego prisionero: ganamos o no vuelvo"

Mario Cisnero nació el 11 de mayo de 1956 en Catamarca. Ingresó a la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral en el año 1972, egresando como cabo de Infantería en diciembre de 1973. En 1974 se graduó como paracaidista militar, convirtiéndose así en el paracaidista más joven en recibirse.

En 1977, realizó el Curso de Formación de Comandos. Su formación lo convirtió en uno de los instructores más notorios del curso, influyendo decisivamente en la personalidad y el espíritu de muchos de los futuros comandos de esa especialidad.

Con el grado de Sargento, en la segunda quincena de mayo de 1982, llegó a las islas Malvinas, integrando la Compañía de Comandos 602. Su perseverancia y fidelidad a sus principios le otorgaron el apodo que lo acompañó durante toda su carrera militar: "el Perro".

Antes de la disputa bélica, Cisnero cumplió diversas misiones como instructor de comandos en un destacamento militar de la provincia de La Pampa. Durante siete meses de 1979, también fue a realizar el curso de comandos en Perú.

Al estallar el conflicto, donó el 50% de su sueldo al Fondo Patriótico y solicitó ser trasladado al frente de lucha. En mayo del 82, finalmente, logró lo que quería. Cuando salió de La Pampa les escribió a sus camaradas: "No me entrego prisionero, ganamos o no vuelvo". Héctor Cisnero, uno de sus 9 hermanos, lo acompañó en los minutos finales antes de que viajara de Buenos Aires al sur: "Si no vuelvo, no me lloren", le pidió.

Fue justamente Héctor quien, en septiembre de 1982, fundó la "Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas", la cual presidió desde aquella fecha hasta marzo de 2010.

En homenaje a su labor militar, la 1° sección de la Compañía de Tropas Especiales de la República de Panamá lleva el nombre de Mario Cisnero. También en la Compañía de Comandos "Chorrillos", en la República de Perú, país en donde fue declarado Héroe Nacional; en el Hall Histórico de la Compañía de Comandos 601 en Campo de Mayo, el aula de Instrucción en el Destacamento de Inteligencia 143 en Neuquén, y en el aula de instrucción de Cuadros en el Destacamento de Inteligencia 162 de La Pampa, entre otros lugares.

Cisnero murió el 9 de junio de 1982 en un combate contra las fuerzas del Servicio Aéreo Espacial del Ejército Británico. Recibió la condecoración "la Nación Argentina al Muerto en Combate".