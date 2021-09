Metido de lleno en la campaña electoral, el presidente Alberto Fernández encabezó ayer un acto del Frente de Todos en el predio ferial bonaerense Tecnópolis en el que primó la "confianza" y el "optimismo" del oficialismo de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre.

Junto a más de 200 asistentes y la mayoría de los gobernadores peronistas conectados por videoconferencia, Fernández fue el único orador del acto que se extendió por casi 40 minutos, en el que dirigió un mensaje a los dirigentes del Frente de Todos a quienes llamó a trabajar para que "la Argentina se ponga de pie de una vez y para siempre, con más empleo y más producción".

A dos semanas de las PASO, el Presidente señaló: "Ya empezó un tiempo distinto, ya cruzamos la puerta de salida, y ahora tenemos que decidir qué camino vamos a elegir".

Uno de los momentos que más aplausos generó fue cuando el Presidente reconoció en su discurso lo realizado por el exministro de Salud, Ginés González García, en el inicio de la pandemia.

En un día soleado de fin de agosto, el evento estuvo dominado por el escenario que impone el protocolo sanitario para evitar la propagación del coronavirus, con sillas a distancia, el uso de barbijos con el logo de Todos y el choque de puño como saludo de estos tiempos.

En tono de arenga, el presidente Alberto Fernández les pidió a los candidatos e integrantes del Frente de Todos que salgan a transmitir "una explosión de confianza en los argentinos", con el convencimiento de que "ya empezó un tiempo distinto" y para que el esfuerzo realizado hasta ahora no caiga "en saco roto por el canto de sirenas de los que destruyeron el trabajo".

De manera virtual se conectaron todos los candidatos a diputados y senadores del Frente de Todos en las 24 jurisdicciones, además de varios gobernadores y vicegobernadores, tales como el sanjuanino Roberto Gattoni.

"En estas dos semanas que quedan salgamos con la fuerza militante que tenemos, porque nosotros no renegamos de la política. Tenemos todas las posibilidades de construir la Argentina que soñamos", sostuvo el Presidente al encabezar el acto en el predio

ubicado en Villa Martelli, donde -entre otros conceptos- afirmó: "No voy a traicionar al pueblo que me votó".

"Hoy leía un tuit del cuervo (Andrés Larroque) que decía que a Alberto lo castigan porque no traicionó a (la vicepresidente) Cristina (Fernández de Kircher). No voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a (al diputado) Máximo (Kirchner), no voy a traicionar a (al presidente de la Cámara Baja, Sergio) Massa, ni a ninguno de ustedes, no voy a traicionar al pueblo que me votó", enfatizó el Presidente. Y agregó: "No me perdonan que haya promovido esta unidad que tanto disfruto".

El mandatario dijo que comparte "100 por ciento lo que dice la oposición: hay dos modelos en pugna" y agregó: "Hay un país que representamos nosotros, que cree en un Estado presente e igualador; y otro país que no cree en la justicia social, en el que cada uno se salva solo y que generó la mayor decadencia económica que recordamos". Advirtió que, si la sociedad se equivoca, en las próximas elecciones legislativas "podemos tomar un camino donde la salud y la educación pública no es la prioridad".