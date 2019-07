"Acá empezó el cambio". Con esta frase Macri sintetizó la importancia del apoyo de los cordobeses a su fuerza política que le permitió ganar las presidenciales en 2015.

De campaña en la provincia que le dio los votos clave para llegar a la Presidencia, Mauricio Macri, quien va por su reelección, aseguró ayer en Córdoba que la de octubre es "una elección bisagra" porque, remarcó, "nunca estuvimos tan cerca de cambiar la historia para siempre". "Estos tres años y medio se recorrió tal vez la etapa más dura y ahora emprendemos la etapa más valiosa", ya que "se sentaron las bases" para una futuro de "crecimiento" y ésta es "la mejor época, tal vez, de nuestra historia", aseguró Macri en un acto que compartió con su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto en el centro de eventos Forja.



En ese sentido, explicó: "Hoy tenemos elementos que nos permiten ser muy optimistas. No es relato, son hechos". El Presidente tuvo un mensaje especial hacia los cordobeses, al recordar que visitó la provincia en 19 ocasiones y señaló: "Todos sabemos que acá nació el Cambio", la fuerza política que lo llevó a la presidencia, con un contundente triunfo en la provincia mediterránea en 2015. "Acá empezó esa fuerza que dijo basta, acá vino esa rebeldía contra el maltrato, contra el no respeto al federalismo y había un cambio en la forma de relacionarnos y con esa posición es que estamos acá. Sé que lo han pasado mal y por ahí están dudando pero si quieren algo mejor este es el camino, el camino de la verdad", afirmó Macri al instar que los cordobeses renueven la confianza en las próximas elecciones.

El Presidente también hizo una mención a la ruptura del radicalismo local, entre el intendente capitalino Ramón Mestre y el diputado Mario Negri y, dirigiéndose a ellos, les dijo: "Los necesito a cada uno de ustedes por más que pudo haber un problemita entre las tropas, ya pasó".



Previamente aludió a la gestión del kirchnerismo al señalar que "nos hicieron creer que no tenemos deberes en la democracia". Y, reiteró que si gana la fórmula Fernández-Fernández podría ocurrir lo que pasa en Venezuela donde, dijo, "miles de venezolanos están escapándose de la hambruna y donde no funciona nada, solamente el terror y la violación sistemática de los derechos humanos".



Por su parte Pichetto, quien precedió en el discurso a Macri, auguró que Juntos por el Cambio va a "ganar las primarias" y que el trámite electoral se va completar en octubre con el triunfo en "primera vuelta". Además, calificó de "hombre valiente" a Macri por el "coraje para afrontar los grandes desafíos" y lo elogió por la convocatoria para sumarlo "a esta construcción política que es Juntos por el Cambio, que es el futuro".



"Argentina tiene un líder político moderno, inteligente que es respetado en el mundo; entre los principales líderes del mundo se lo valora y se lo reconoce", afirmó Pichetto.



Al hacer un repaso por la economía, el senador peronista dijo que la Argentina "tuvo un cimbronazo muy fuerte por la devaluación estructural" y esa situación "impactó fuerte en el bolsillo de los trabajadores de la clase media". "No podemos volver a un modelo con componentes autoritarios ni tampoco salir del ingreso que ha hecho el presidente Macri en el mundo", alertó.



Asimismo, advirtió que "hay que tener mucho cuidado con eso que dicen que defienden a los pobres porque finalmente nos terminan perjudicando con una Argentina cerrada por una intervención económica muy rígida. Significaría nuevamente el fracaso, la decadencia y la frustración".



¿La última de Pichetto?



Pichetto destacó la reducción de retenciones y el pago de las retenciones más extenso, como políticas "de alivio fiscal, el Estado hace un esfuerzo para ayudar a las economías regionales".



Consultado sobre su relación con Macri, admitió que cuestionó "algunas acciones políticas" pero "los acuerdos se hacen con la gente que piensa diferente", aclaró. "No voy a cambiar mis ideas, estoy formado en el peronismo, con una mirada social y productiva, y buscamos la idea de unidad nacional, trabajar sobre políticas de Estado y no en un escenario de grietas y conflictos". Y en tono reflexivo, Pichetto consideró que su "aporte a la política está llegando a su fin" por lo que si logra ser vicepresidente, dijo, "será lo último que hago en política".

De paso, visitaron la Conae

Previo al acto, Macri y Pichetto recorrieron la planta de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales donde se desarrollan, fabrican y ensamblan satélites espaciales. Luego visitaron a una familia de emprendedores.