La primera sesión en el Senado abierta por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el alegato público que efectuó la semana pasada en el marco del juicio "Vialidad", se inició hoy con recriminaciones entre la oposición y los legisladores del Frente de Todos (FdT), que respaldaron a la exmandataria.



Fernández de Kirchner dejó abierta la sesión a las 14.28 y se retiró del recinto cinco minutos después, para dejarle su lugar en la conducción a la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Abdala.



En el primer tramo de la sesión, legisladores del oficialismo respondieron las críticas de sus pares de la oposición hacia la vicepresidenta por la causa por la obra pública en Santa Cruz en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.



"Vengo a presentar una cuestión de privilegio contra los fiscales Luciani y Mola por su actuación en la causa denominada Vialidad", comenzó su exposición de esta tarde el senador del FdT por Río Negro, Martín Doñate.



El senador oficialista consideró que "el fiscal se ha arrogado la última palabra en desmedro del rol del Congreso, de la AGN, de la Sigen y de los propios controles externos internos del propio Poder Ejecutivo".



Doñate se refirió al fiscal Luciani como "un inverosímil fiscal que con un show mediático, patético y escalofriante por la inconsistencia de los argumentos, a los gritos y con ensañamiento y odio ha puesto al sistema penal en la escala más baja de consideración de nuestra sociedad".



Para el senador rionegrino es una señal característica de "la derecha y el golpismo" el pedido de condena de 12 años para Fernández de Kirchner "por cada año de un gobierno de conquista de derechos".



Doñate respondió de ese modo al planteo formulado por su par de la oposición Martín Lousteau, quien abrió la lista de oradores con un reproche a la exmandataria por haber planteado un debate sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, tras la represión policial ocurrida en la puerta de su domicilio durante una marcha a su favor.



Lousteau declaró que "no se puede introducir falsedades en el debate público" en alusión a las declaraciones de Fernández de Kirchner en torno a la autonomía de la Ciudad.



"La autonomía de la Ciudad fue forjada por todos hace 29 años, primero por el núcleo de coincidencias básicas y el PJ tuvo mayoría de convencionales constituyentes, incluida la presidenta de este cuerpo. Por eso es difícil comprender que alguien que teniendo esa participación diga lo que dijo", agregó Lousteau.



El senador del FdT por Jujuy, Guillermo Snopek, salió también a cruce de las críticas a la vicepresidenta y presentó una cuestión de privilegio contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el operativo policial del sábado pasado en la puerta del edificio del barrio de Recoleta donde vive la funcionaria.



Su par del bloque del FdT, Antonio Rodas, se sumó al respaldo a Cristina Kirchner al señalar que "no necesita que la defiendan porque ella se defiende sola" y destacó el "hilo invisible de amor" que une a la vicepresidenta con sus seguidores.



El fueguino Matías Rodríguez también cuestionó a Rodríguez Larreta por haber "intentado generar una especie de prisión domiciliaria" a la exmandataria "por el hecho de que haya rodeado de tal manera" el domicilio e intentar "definir quién la visitaba y quien no".



Carolina Losada, senadora de Juntos por el Cambio por Santa Fe, pidió por su parte terminar "con la impunidad y con los semidioses" y consideró que Cristina Kirchner "se victimiza" y que "tiene que rendir cuentas, les guste o no" a sus seguidores.



Fernández de Kirchner abrió a las 14.28 la sesión especial en el Senado para debatir proyectos de ley pedidos por el ministro de Economía, Sergio Massa, que buscan promover la industria automotriz y de la biotecnología.



Con 42 senadores presentes del oficialista Frente de Todos (FdT) y del interbloque de la oposición Juntos por el Cambio (JxC), la Vicepresidenta dio lugar en primer término al tratamiento de cuestiones de privilegio y luego se retiró del recinto.



El proyecto que establece medidas de promoción de inversiones en la industria automotriz contempla beneficios fiscales como la exención del derecho a la exportación hasta el 2031 y declara sector estratégico a la producción autopartista.



El proyecto de promoción, desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología, contempla extender hasta 2034 la vigencia del régimen de beneficios fiscales y su alcance a las actividades de nanotecnología.



La iniciativa prevé que quienes accedan al régimen de promoción podrán obtener beneficios de amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA y el otorgamiento de un bono de crédito fiscal.