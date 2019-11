El secretario general de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero, criticó al presidente Mauricio Macri en duros términos al calificarlo como “un hijo de puta" y señaló que su familia “se hizo robando”. “El vino a hacer esto; la gente que lo rodea a él siempre ganó, nunca pasó hambre, ¿qué puede saber Macri de que un pibe no puede comer?; no entienden nada y vino a gobernar para su clase”, aseguró en relación a la crisis social que atraviesa el país.

El dirigente gremial, además, cuestionó la transición de poder y también al presidente electo, Alberto Fernández, por los nombres que suenan para ser parte de su gabinete a partir del próximo 10 de diciembre. “Ya me desilusionó”, sostuvo.

“La transición es una guerra contra los laburantes y la clase media, desde las PASO para acá hemos perdido un 15% por la primera devaluación después del 11 de agosto, y en estos días por el aumento de las tarifas, sin discusión de lo salarial”, analizó Sobrero sobre la situación que se está atravesando entre el fin del gobierno de Macri y la asunción de Fernández. En diálogo con LNE, agregó: "Los laburantes no estamos para ceder algo, somos las grandes víctimas de este sistema”.

El gremialista cuestionó también a “la conducción de la CGT que mira para otro lado, como si ellos no tendrían nada que decir, y son responsables de lo que pasó, si no Macri no hubiese podido llegar hasta acá”. “La única línea que no tuvo despidos fue el Sarmiento, porque nos paramos de mano, el acompañamiento de la CGT al gobierno de Macri nos hizo daño”, comparó.

También manifestó su enojo con la gente: “Aumentaron la nafta y hay terribles colas para cargar el tanque, ¿no aprendimos nada de lo que pasó en el mundo, que hay que salir a protestar?”, se preguntó.

El titular de la Unión Ferroviaria afirmó estar desilusionado por los nombres que rodean a Fernández: “El gabinete que está formando no es bueno, son todos menemistas. Sería necio de mi parte decir ‘son todos malos’, tampoco los vi gobernar, pero dentro de este sistema capitalista hay poco margen para sacar de la extrema pobreza a nuestra población”.

“La transición la están aprovechando para meternos todo el ajuste que tienen que hacer”, sostuvo en ese sentido Sobrero, quien cuestionó a Fernández porque “no puede ser que todos los días haya aumentos y Alberto no diga ‘che, paren un poco la moto’”. “Se preocupa pero no tanto por las reservas, ¿cómo hacés para gobernar sin reservas?”, continuó criticando al presidente electo.

“Alberto pertenecía al círculo rojo, votó en blanco como nosotros, sin embargo a nosotros nos matan y a él lo llevaron de candidato a presidente”, recordó. “El mismo error lo venimos repitiendo hace mucho tiempo, alguien tiene que decir basta”, justificó las críticas.

“Es imposible discutir de meritocracia en un país con estas desigualdades”. “Es ridículo que un pibe pase hambre en un país como la Argentina”, concluyó sobre la coyuntura social actual.