La novena visita a Chaco. El presidente Mauricio intercambió saludos con los pobladores en la localidad de Charata, a unos 220 kilómetros de la capital Resistencia.

El presidente Mauricio Macri tomó el guante que le lanzan desde distintos sectores de la oposición y respondió con un fuerte mensaje a quienes critican el rumbo de la economía. Desde la provincia de Chaco, acompañado por el gobernador peronista, Domingo Peppo, el Jefe de Estado pidió a dirigentes políticos y sindicales, empresarios y comunicadores que no reclamen "soluciones mágicas" ante los problemas financieros que enfrenta la Argentina y les reclamó que colaboren diciendo "qué van a hacer para ayudar" a sortear estos obstáculos.



"No es fácil construir un país en bases sólidas; lo estamos haciendo aunque tiene obstáculos que están más allá de las capacidades de los argentinos y su presidente".



Macri aprovechó el acto de inauguración de los primeros 500 km de las vías del Belgrano Cargas en Chaco para enviar un mensaje a la oposición, en particular a aquellos dirigentes que manifestaron sus críticas sobre el rumbo económico de la Argentina: "Les pido que en vez de pedir soluciones mágicas ante la adversidad, que digan qué van a hacer para ayudarnos, para recorrer este camino", planteó.



"Si nos aumentan las tasas de interés, si aumenta el valor del petróleo, si nos agarra la peor sequía en 70 años en todo el país, son cosas que no podemos manejar, así que tenemos que ratificar el camino que empezamos a recorrer", analizó el mandatario, y amplió: "Lo estamos haciendo bien, contra viento y marea; necesitamos que nos comprometamos todos juntos a trabajar".



Con relación a la inauguración de los 500 km de vías del ferrocarril, Macri aseguró que se trata de "una vieja deuda que tenía el país con el norte y que se empieza a cumplir; es algo que nos acerca a todos, es la integración argentina que queremos y permitirá que el trabajo de los chaqueños y de los norteños empiece a llegar a todo el país y a todo el mundo".



La primera etapa de renovación se extiende por Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Entre enero y mayo de 2018, la línea Belgrano acumuló 680.107 toneladas de carga transportada, lo que significó un récord histórico. Esta iniciativa se lleva adelante en el marco del Plan Belgrano, el programa social, productivo y de infraestructura impulsado por el Gobierno para el crecimiento de 10 provincias del Norte.





> Apoyo de Macron por el acuerdo con el FMI

Unas horas después de la derrota de la selección Argentina ante Francia en el mundial de Rusia, el presidente Mauricio Macri llamó por teléfono a su par francés Emmanuel Macron para felicitarlo por el desempeño futbolístico y en lugar de un agradecimiento formal se llevó una grata sorpresa: el jefe de Estado de Francia le garantizó pleno apoyo de su país a la Argentina en todo el proceso de seguimiento del acuerdo con el FMI. No sólo eso. También Macron le adelantó a Macri que en la reunión de ministros de Economía del G-20 que se hará próximamente en Buenos Aires encomendó a su ministro Bruno le Maire mantener un encuentro bilateral con Nicolás Dujovne para hacer un seguimiento de las relaciones bilaterales y dar un apoyo pleno de Francia en el proceso de seguimiento del crédito del FMI a la administración de Macri.