El sindicato de Prensa denunció este martes una serie de despidos en Radio Nacional, donde se realizaron asambleas de trabajadores para analizar la situación. Las autoridades de la emisora explicaron que se trata de solo 16 cesantías de contratos que no fueron renovados, y que en todos los casos se enviaron los telegramas correspondientes.

Carlos Saglul, secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), confirmó que hubo cesantías en la radio pública y subrayó que no existió una comunicación oficial a las personas afectadas. "La perversidad es tal que los compañeros llegan, fichan y se enteran que están afuera porque el sistema no los toma", afirmó el gremialista.

El representante gremial indicó: "Todos se sorprenden cuando no los dejan entrar. Ellos, en tanto, alegan que no tienen una lista pero avisan que si el reloj no los deja fichar, entonces fueron despedidos".

Pablo Ciarliero, vicepresidente de Radio Nacional, aseguró que desde la emisora "mandamos en tiempo y forma los telegramas, capaz que alguno no le llegó eso no lo puedo garantizar yo". "Fueron 16 los contratos no renovados, cualquier otra cifra que trascendió es mentira", agregó en diálogo telefónico con Perfil.

Además, la directora de esta entidad, Ana Gerscherson, a traves de un retwitt confirmó la cantidad de trabajadores a los que no se renovó el contrato.