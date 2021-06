Trabajadoras y trabajadores de la salud pública de La Pampa se concentraron ayer frente al edificio del Ministerio de Salud de la provincia para reclamar un aumento salarial del 14 por ciento adeudado en 2020, blanqueo y distribución de guardias y regularización de pagos adeudados, entre otras demandas.

Un nutrido grupo de trabajadoras y trabajadores de la salud pública, afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), protestaron frente a la sede de la cartera sanitaria de la provincia para reiterar los reclamos del sector, agobiado por las jornadas de trabajo que demanda la atención sanitaria por la pandemia de covid-19.

Hace un tiempo atrás, los trabajadores del sector pidieron al Gobierno de La Pampa que les otorgue las licencias anuales, por el cansancio físico y psíquico que atraviesa el sector, a raíz del intenso trabajo que demanda la atención sanitaria en el marco de la pandemia por coronavirus.

En principio, las autoridades sanitarias se negaron a otorgarles las licencias, argumentando que la situación epidemiológica necesitaba la continuidad de las tareas, pero unas semanas más tarde, la cartera sanitaria resolvió hacer lugar al reclamo y firmó un acuerdo con los y las delegadas de ATE para otorgar una licencia profiláctica de diez días.

El ministerio dejó sentado que esos diez días no se descontarían de las licencias ordinarias y no serán acumulables y las denominó "licencia Covid". Sin embargo, una de las delegadas de ATE, Liliana Rechimont, remarcó durante la protesta que "no es sólo el pedido de licencia lo que nos motoriza a protestar, hay viejos y muchos reclamos que aún no han tenido respuesta, de parte de las autoridades de salud".