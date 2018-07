Reproches. "Macri borra con el codo lo que escribió con la mano", decían los manifestantes en Olivos entre pancartas, banderas y cánticos.

Integrantes del movimiento "pro vida" se manifestaron anoche ante la quinta presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, contra el proyecto de legalización del aborto que la próxima semana será sometido a votación en el Senado.



Convocada por el colectivo Unidad Provida, en la protesta los manifestantes reclamaron al presidente Mauricio Macri, que "cumpla con su palabra empeñada" de "defender la vida" ante el proyecto de ley, que se debatirá en el Senado el próximo 8 de agosto.



"El presidente es uno de los máximos responsables de esta ley. Si queremos ayudar a las mujeres que están transitando un embarazo no deseado, no tenemos que cortar el hilo por lo más fino, que es por el bebé", dijo Romina Ayala, portavoz de Unidad Provida.



Con pancartas, banderas argentinas, pañuelos celestes y cánticos, miles de manifestantes exigieron además que el Poder Ejecutivo, muchos de cuyos miembros se han manifestado públicamente a favor de la legalización del aborto, no ejerza "presiones" sobre los legisladores.



"Señor presidente, cumpla con su palabra", señalaban varios carteles de manifestantes, quienes recordaron que hace dos años, en Tucumán, el propio mandatario pidió poder "proteger la vida desde la concepción hasta la muerte".



"Macri está borrando con el codo lo que escribió con la mano. Él mintió descaradamente y hay que hacérselo saber en las próximas elecciones", sostuvo Ayala. Los manifestantes se mostraron enojados ante el hecho de que la iniciativa quedara habilitada este año para su debate en el Congreso a instancias del propio Macri, quien dejó en libertad de acción a los legisladores del conservador frente gobernante Cambiemos para tomar posición ante el proyecto.



"Es algo que Macri no puso en su campaña. Nunca escuché que él hubiera hablado de contemplar una ley de aborto. Entonces me sorprendió muchísimo", dijo una vecina de Tigre. La votación en el Senado se perfila reñida. El Gobierno ha afirmado que Macri no vetará la norma.



El proyecto de ley sobre legalización del aborto ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados y el próximo 8 de agosto se votará en el Senado de la Nación. Desde el entorno del senador nacional Carlos Menem confirmaron ayer que el expresidente rechazará el proyecto de despenalización del aborto en la sesión del 8. También Cristina Fernández de Kirchner "va a ir a la sesión y votará a favor" de la legalización del aborto, dicen a Clarín del entorno de la expresidenta. En diálogo con infobae.com, el senador Carlos Reutemann anticipó que su voto será en contra. La Conferencia Episcopal Argentina convocó a una "Misa por la Vida" en la Catedral Metropolitana para el miércoles 8 de agosto a las 20. Efe