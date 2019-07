Demostración de fuerza. Una vez terminada la reunión, Manzur confió que Alberto les pidió a los gobernadores que lo "ayuden" y "sean parte" de la campaña, colaborando para "generar propuestas positivas hacia un futuro cercano".

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, almorzó ayer con 12 gobernadores del PJ y un diputado nacional aliados para "coordinar aspectos de la campaña electoral y analizar la situación del país".



Durante el encuentro en un local de San Telmo se hizo eje en "las medidas económicas, el análisis del acuerdo Mercosur-Unión Europea y el salto que dio hacia las filas de Cambiemos el senador nacional Miguel Ángel Pichetto", revelaron a Télam varios gobernadores al retirarse.



La comida entre el ex jefe de Gabinete kirchnerista y los gobernadores arrancó a las 13.45 y se prolongó durante casi dos horas en el salón Garage Argentino, ubicado frente a las oficinas que Fernández tiene en el barrio porteño de San Telmo.



"Entre todos vamos a poner el país en movimiento. Con los gobernadores coincidimos en que la prioridad es volver a crecer y defender el trabajo de los argentinos. Hoy podemos elegir entre un país para todos o este gobierno de unos pocos", dijo Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter y adjuntó una foto con los mandatarios.



Y remarcó que "la Argentina dice ser un país federal pero no lo es, tenemos que cambiar el unitarismo por más federalismo y lo voy a hacer con los gobernadores. Por eso, ellos y ellas serán mis principales aliados".



En la foto se encontraban el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, y su sucesor, el mandatario electo Sergio Ziliotto, además de Sergio Casas (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Domingo Peppo (Chaco), Juan Manzur (Tucumán), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Uñac (San Juan).



Uñac fue el último en llegar al encuentro, tras firmar un acuerdo por obras con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.



El primero en llegar al encuentro fue Verna, quien junto a la mayoría de los gobernadores, debió esperar que Fernández volviese de brindar una charla en el Colegio Carlos Pellegrini, mientras que uno de los últimos en ingresar fue el diputado nacional por Misiones Jorge Franco.



Al finalizar el almuerzo, el tucumano Manzur ofició de vocero y sostuvo que "fue una muy buena reunión, en la que se habló del rumbo de la economía y el impacto que esta tiene en la sociedad y en las provincias".



Además, el gobernador de Tucumán dijo que entre todos repasaron "los principales ejes de la plataforma electoral" y aclaró: "Alberto nos pidió que lo ayudemos en nuestras provincias".



Tanto Manzur como Bordet y Zamora se refirieron a Alberto Fernández como "el próximo presidente de los argentinos", a la vez que coincidieron en promocionar que la fórmula que comparte con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se impondrá en las elecciones.



El salto que el senador nacional y ex jefe del bloque peronista en el Senado Miguel Ángel Pichetto dio hacia las filas de Juntos por el Cambio, como compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri para buscar su reelección, fue otro de los temas que se pusieron sobre la mesa.



Consultado sobre el impacto que podría tener en la elección "la pata peronista" que con Pichetto incorporó Juntos por el Cambio, Manzur fue tajante y respondió: "Los peronistas sólo votamos a peronistas y la fórmula del peronismo en esta elección es Alberto Fernández-Cristina Kirchner".



En tanto, cuando hablaron sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, los gobernadores pidieron "que se trate en el Congreso donde esperamos ver la letra chica de lo firmado".



Visita a Lula



El aspirante presidencial Alberto Fernández tendrá hoy su primera actividad internacional durante la campaña electoral. Hará una viaje relámpago a Curitiba, Brasil, para visitar en la cárcel al expresidente Lula Da Silva, preso desde hace más de un año. A Fernández lo acompaña en la fórmula Cristina Kirchner.